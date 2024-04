Investigación plantea dudas sobre la efectividad de medicamentos aprobados contra el cáncer

El programa de aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, diseñado para proporcionar acceso temprano a fármacos prometedores, ha sido objeto de un nuevo estudio que arroja luz sobre su efectividad a largo plazo.

Este programa, iniciado en 1992 originalmente para facilitar el acceso a medicamentos contra el VIH, ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer, representando el 85% de todas las aprobaciones expeditas en la actualidad.

Sin embargo, a pesar de su objetivo loable, surge la pregunta: ¿realmente estos fármacos están mejorando o prolongando la vida de los pacientes? Según el estudio, llevado a cabo por investigadores y publicado en el Journal of the American Medical Association, la mayoría de los medicamentos contra el cáncer que recibieron aprobación acelerada no han demostrado beneficios significativos después de cinco años.

El análisis abarcó el período entre 2013 y 2017, durante el cual 46 medicamentos contra el cáncer obtuvieron la aprobación acelerada. Sorprendentemente, de estos, el 63% pasó a la aprobación ordinaria, a pesar de que solo el 43% demostró proporcionar un beneficio clínico en las pruebas de confirmación.

Este hallazgo plantea preocupaciones éticas y prácticas sobre el acceso a medicamentos que podrían no ser efectivos a largo plazo. El Dr. Ezekiel Emanuel, oncólogo y especialista en bioética de la Universidad de Pensilvania, señaló que este panorama genera incertidumbre, especialmente considerando el número de personas que están recibiendo estos tratamientos sin una certeza clara sobre su eficacia.

A pesar de estas preocupaciones, los defensores del programa argumentan que para algunos pacientes con formas inusuales de cáncer o en etapas avanzadas de la enfermedad, estos fármacos podrían ser su única opción. La Dra. Jennifer Litton, del MD Anderson Cancer Center en Houston, enfatiza la importancia de que los médicos comuniquen claramente la evidencia disponible sobre estos medicamentos, evitando hacer promesas excesivas y brindando una comprensión realista de los posibles beneficios.

El estudio también plantea interrogantes sobre la comunicación efectiva con los pacientes. El Dr. Edward Cliff, coautor del estudio y miembro de la facultad de medicina de Harvard, destaca la necesidad de evaluar si los pacientes comprenden la incertidumbre asociada con los medicamentos aprobados aceleradamente.

Recientemente, el Congreso ha tomado medidas para abordar algunas de estas preocupaciones al otorgar mayor autoridad a la FDA y agilizar el proceso de retiro de medicamentos del mercado cuando las compañías farmacéuticas no cumplen con sus compromisos. Estos cambios incluyen la capacidad de la agencia para exigir ensayos clínicos de confirmación en el momento de la aprobación preliminar, lo que podría acelerar la verificación de la eficacia de un fármaco.

En resumen, si bien el programa de aprobación acelerada ha sido fundamental para proporcionar acceso temprano a tratamientos prometedores, es crucial abordar las preocupaciones sobre la eficacia a largo plazo y garantizar una comunicación clara y honesta con los pacientes sobre los beneficios y riesgos de estos medicamentos.

Sigue leyendo: