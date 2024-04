Lenny Kravitz se muestra levantando pesas en el gimnasio, usando pantalones de cuero y botas

A sus 59 años Lenny Kravitz cuenta con una condición física envidiable, y lo dejó ver en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Él aparece en un gimnasio, haciendo abdominales y cargando pesas; lo más curioso es que vestía botas y pantalones de cuero.

Con ello, el cantante estadounidense demostró que su atuendo no era un impedimento para ponerse en forma. El mensaje que escribió junto al clip fue: “¡Gracias a Dios por hoy! Agradecido. Nunca he estado mejor. No hay atajos, así que aprovecha tu día. Todo es posible. ¡Amor!”

El post de Lenny ha obtenido más de 396,000 likes y muchos comentarios, entre los que destacó el de Paulina Rubio (“Eres siempre un profesional ❤️❤️❤️”). La semana pasada el artista también sorprendió a sus seguidores por otro video en el que aparece paseando una noche en la Ciudad de México y acudiendo a un puesto de hamburguesas; los dueños del local se impresionaron al verlo y hasta comenzaron a bailar.

El 24 de mayo Lenny Kravitz lanzará su doceavo álbum, titulado Blue Electric Light. Mientras tanto, él está promocionando el sencillo “Human”; cuyo videoclip (dirigido por Joseph Kahn) ya fue estrenado en YouTube. Sobre la canción, el cantante dijo que es un himno para salir a la calle y comenzar a bailar: “La inspiración es la vida, todo lo que estamos viviendo. Todos somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, y es sobre ese viaje”.

