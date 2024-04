Mike Johnson estima que destituirlo como presidente de la Cámara de Representantes generaría un caos

El presidente de la Cámara de Representantes está convencido de que destituirlo generaría un caos que afectaría a su partido de cara a las elecciones presidenciales.

Desde hace un par de semanas, Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, presentó una moción de anulación encaminada a destituir a su compañero debido a que considera deficiente su gestión, la cual asegura está alineada más hacia los intereses de los demócratas.

“Literalmente se ha convertido en el gemelo de Mitch McConnell y en algo peor. Es un demócrata.

Ni siquiera hay luz del día entre él y Nancy Pelosi en este momento. No podemos conseguir a nadie más moderado que Mike Johnson“, indicó.

Sin encontrar eco en sus señalamientos, al inicio de esta semana, la republicana de 49 años optó por enviarles una carta a sus correligionarios de partido donde también responsabiliza a Mike Johnson por no haber hecho nada para impedir el retiro anticipado de algunos conservadores, lo cual asegura pone en riesgo su mayoría en la Cámara.

“Desafortunadamente, Mike Johnson no ha estado a la altura de ninguno de sus principios autoimpuestos. Está arrojando al caos nuestra pequeña mayoría al no participar en su propia conferencia republicana que lo eligió.

Ha sido una rendición completa y total, si no completa y total, a la agenda de los demócratas que ha enojado tanto a nuestra base republicana y les ha dado muy pocas razones para votar por una mayoría republicana en la Cámara”, enfatizó dejando abierta la posibilidad de convocar a una votación pidiendo removerlo próximamente, aunque sólo lleve menos de un semestre de trabajo.

Marjorie Taylor Greene asegura que Mike Johnson está traicionando a los intereses del Partido Republicano. (Crédito: Mike Stewart / AP)

Al respecto, Johnson vislumbra que su destitución produciría un efecto negativo para la imagen de los republicanos de cara a un reñido proceso electoral.

“Marjorie y yo no estamos en desacuerdo, creo, en ningún tema de filosofía. Ambos somos conservadores, pero a veces no estamos de acuerdo sobre la estrategia y con respecto a lo que ponemos en la cancha. Una moción para destituir no nos ayuda, sería un caos en la Cámara“, expresó en espera de reunirse con la aguerrida rubia para establecer acuerdos en beneficio del partido republicano, pues no considera correcto enviar señales de divisionismo.

Sigue leyendo:

* Marjorie Taylor Greene sigue con su plan para destituir al presidente de la Cámara de Representantes

* Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, exige destituir a juez que sancionó a Trump

* Mike Johnson vislumbra que los republicanos mantendrán su mayoría en la Cámara y ganarán el Senado