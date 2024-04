Renée Zellweger protagonizará una cuarta película de “Bridget Jones”

En 2001 Renée Zellweger se ganó el cariño del público al interpretar el personaje titular de la película “Bridget Jones’s Diary”, por el cual nominó al premio Oscar y que dio pie a dos secuelas. Ahora se anunció que ella regresará en una cuarta cinta, basada en otra exitosa novela escrita por Helen Fielding.

“Bridget Jones: Mad About The Boy” será dirigida por Michael Morris y reunirá a Zellweger con Hugh Grant, quien interpretó a “Daniel Cleaver” en las dos primeras películas de la serie. En esta nueva aventura Bridget buscará el amor, pero a la vez enfrentará problemas como madre soltera.

Emma Thompson repetirá el papel que tuvo en “Bridget Jones´s Baby”, y los actores Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall se han unido al elenco. “Bridget Jones: Mad About The Boy” se estrenará en Estados Unidos en febrero de 2025 y será producida por Universal Pictures.

Hace dos años Fielding comentó que ya estaba trabajando en la adaptación para cine de la novela que lanzó en 2013, y en entrevista para Radio Times dijo: “Realmente espero que suceda. Cada película que se hace es un milagro; es realmente difícil lograrlo y que sean buenas. Pero me encantaría ver (la novela) en la pantalla”.

“Bridget Jones’s Diary” recaudó más de $71 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá; en 2004 se estrenó la secuela, “Bridget Jones: The Edge of Reason”. En el tercer filme –“Bridget Jones’s Baby”, de 2016- la escena inicial mostraba a la protagonista en el funeral de Daniel Cleaver, pero después se revelaba que éste no había muerto, de ahí la razón por la que los personajes de Renée y Hugh se reencontrarán en “Mad About The Boy”.

