Víctima de un tiroteo defendió siempre el derecho a tener armas

Por más de 22 años en su vecindario en el Norte de Long Beach, Mario Moreno Morales fue reconocido como alguien que siempre apoyaba a su comunidad a través de arreglar las cadenas de bicicleta de los niños en el área, o inspiraba a otros a seguir su educación hasta la universidad.

El jueves pasado, Morales fue víctima mortal de un tiroteo en el vecindario donde vivía, y hasta hoy su familia no lo puede creer.

De acuerdo con Elsa Morales, esposa del fallecido, escuchó disparos en la calle, mientras su esposo estaba cortando el pasto.

Agregó que cuando salió cerca de su casa, su esposo estaba en el suelo cubierto de sangre y ya sin vida. Hoy la banqueta donde yacía el cuerpo de su marido, está llena de flores en honor a su memoria.

“Cuando fui a verlo intenté hablar con él, pero no estaba respondiendo”, dijo Elsa. “Cuando llegó la ambulancia me dijeron que ya era demasiado tarde y que murió instantáneamente. Entonces no había nada más que pudiéramos hacer”.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Long Beach (LBPD), el Departamento respondió a una llamada de un tiroteo y encontraron dos víctimas en la escena en la tarde del 4 de abril.

Una de las víctimas sufrió una herida en la pierna debido al tiroteo y la otra víctima fue Morales, declarado muerto en el lugar.

Actualmente, los detectives no creen que Morales era el objetivo previsto del tiroteo, según un comunicado del LBPD.

Después del tiroteo, los agentes detuvieron a tres sospechosos en el área, uno de ellos en posesión de un arma, mismo que fue arrestado. La participación de los sospechosos en el incidente es indeterminada y actualmente está bajo investigación, según las autoridades de Long Beach.

En respuesta a este incidente, LBPD ha reforzado su patrullaje en el área y sus esfuerzos de participación en el vecindario y sus alrededores.

Con la muerte de Morales, la ciudad de Long Beach lleva 4 asesinatos en tan solo tres semanas.

Algunos residentes en la ciudad temen salir de sus casas a caminar o sacar a pasear a sus perros. Maximus Morales, hijo de la víctima es uno de ellos, dice que no se siente seguro en su propio vecindario.

“Están sucediendo muchas cosas y ya ni siquiera puedes salir”, dijo Maximus.

Maximus explicó que recientemente hubo otro tiroteo en el área, es por eso que considera que se necesita hacer algo para prevenir más violencia y poder vivir sin temor a perder la vida sin haber hecho nada y en tu propio vecindario.

Un día después de la muerte de Morales, el LBPD entregó una orden judicial y arrestó a un joven de 17 años asociado con cuatro tiroteos en diferentes vecindarios de la ciudad.

Durante la búsqueda, los detectives recuperaron armas de fuego que se cree fueron utilizadas en los tiroteos recientes. Las autoridades creen que el joven arrestado es el responsable de los cuatro tiroteos y permanece bajo custodia.

En dos de los tiroteos, dos personas fueron afectadas, una joven de 16 años y otro adulto que tenían una herida de bala, de acuerdo con LBPD.

A pesar del reciente éxito, dicen las autoridades, con otras investigaciones en la ciudad y la implementación de más vigilancia en el vecindario, la familia de Morales lamenta la pérdida de un amado padre, esposo, veterano de guerra y miembro de la comunidad.

Debido a lo conocido que era en el vecindario Morales, todavía muchos vecinos llegan a la casa de la víctima a dar sus condolencias a la familia. En ese aspecto, los miembros de la familia se sienten muy agradecidos con sus vecinos.

Fernanda Sandoval, la hija de Morales, dice que ha recibido muchos mensajes de personas que fueron impactadas por su padre y su generosidad.

“Cuando las personas tocaban fondo lo buscaban”, dijo Sandoval. “Fue un gran faro de luz para mucha gente cuando llegaban a puntos bajos y no sólo para el vecindario”.

Sandoval dice que su padre animó a muchas personas jóvenes a seguir adelante en sus carreras educativas; el objetivo de Morales es que todos obtuvieran hasta su maestría, título que él obtuvo en administración de empresas.

De acuerdo con su familia, Morales vivió el sueño americano y siempre lo honrarán a través de mantener la misma generosidad que él tuvo.

“Es alguien que hizo las cosas de la manera correcta, que sirvió a nuestro país, que lo convirtió en un lugar seguro para que la gente portara armas”, dijo Sandoval. “Y esa fue, en última instancia, su desaparición. Es algo tan desafortunado e irónico”.