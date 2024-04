El guardespaldas de Messi fue retirado de la cancha del estadio BBVA y tuvo que ver el juego en las tribunas

Para Yassine Cheuko, guardia personal del astro argentino Lionel Messi no fue una buena noche en el estadio BBVA, ya que durante el juego entre Rayados vs. Inter Miami tuvo que ver las acciones desde la tribuna y no cerca de su protegido