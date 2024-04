Palabras de la pequeña que saltó al campo para tomarse una foto con Messi y como esté la resguardó

El Inter Miami igualó a dos goles en partido contra los Colorado Rapids en lo que fue la fecha número 7 de la Major League Soccer (MLS) en lo que fue además la vuelta a los campos de juego de Lionel Messi luego de haber sufrido una lesión muscular en una de sus piernas. Pero todo lo antes mencionado quedó atrás cuando se vivió el momento donde una pequeña sorprendió a todos al saltar al campo de juego luego de una muy rápida corrida para hacer realidad un sueño de vida y poder sacarse una selfie con el ídolo argentino.

Otra parte importante de la historia fue que el capitán del Inter Miami y la selección nacional de Argentina pudo resguardar de los efectivos de seguridad a la pequeña y le avisó que se regresara corriendo a las gradas cuando estaban por atraparla.

La pequeña fanática de #Messi 🐐⚽️ que ingresó al campo para sacarse una foto Leo. Cuenta como vivió la experiencia de conocer a su idolo argentino 🇦🇷 🤩



🎥: @hattrick_tv_ #LeoMessi #futbol #MLS #SomosFanboleros pic.twitter.com/gC9rd7dY4Z — Fanboleros (@Fanboleros1) April 7, 2024

¿Quién es la pequeña que saltó al campo de juego?

La chica se llama Antonella Siegert y juega al fútbol. En su cuenta de Tik Tok (antonella.soccer) tiene 71 mil seguidores y sus publicaciones van desde vídeos con sus jugadas hasta el momento único en su vida que vivió al lado del ex jugador del Fútbol Club Barcelona y París Saint Germain. Hay un vídeo donde se puede apreciar todo lo que fue la corrida, la trayectoria que Antonella tuvo que realizar hasta el campo de juego para poder estar al lado de Messi.

Antonella superó no solo a quienes están a cargo del operativo del evento, sino también al intimidante y enorme guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, que esta vez no llegó a tiempo para detener la pequeña.

La pequeña Antonella habló muy emocionada

Después de abandonar el estadio, la niña tomó la palabra y contó todo lo que vivió, en especial el haber tenido la oportunidad de haber estado al lado de Messi: “Estoy muy feliz. Cuando me agarraron los de seguridad toda la gente me empezó a aplaudir porque yo era muy rápida”, aseguró. Y luego reveló qué le dijo el rosarino de 36 años: “Miró a la cámara y me dijo que saliera corriendo”.

El Chase Stadium no cuenta con alambrado o rejas y es por ello que desde la llegada de Lionel Messi al equipo rosa de ‘Las Garzas’, muchos fanáticos han tomado la decisión de aventurarse a lanzarse al campo de juego para buscar tomarse una fotografía con el astro de Rosario.

¡Enorme, Leo! ❤️



Lionel Messi tuvo un lindo gesto con una pequeña que ingresó al campo para saludarlo 🥹 pic.twitter.com/6ppQBTulxP — POSTA Deportes (@POSTADeportes) April 7, 2024

Messi superó la lesión y regresó al juego

El delantero argentino finalmente fue una vez más de la partida del Inter Miami en la fecha número 7 de la Major League Soccer, quien quejaba una lesión en su pierna derecha y pudo marcar un gol para el empate a dos goles ante el Colorado Rapids. El equipo de la Florida se encuentra en la posición número 3 en la Conferencia Este.

En lo que va de temporada 2024 de la Major League Soccer, Leo Messi suma un global de 20 partidos disputados, ha anotado 17 goles y pudo repartir hasta el momento 7 asistencias. Gracias a su presencia el Inter Miami pudo ganar el primer título de su corta historia (el club fue fundado en 2018 y debutó en la MLS en 2020), que fue la Leagues Cup en 2023.

Sigue Leyendo:

Dueño del Inter Miami ofreció detalles del contrato millonario de Lionel Messi

‘Tata’ Martino habló luego del empate del Inter Miami y sobre partido de vuelta contra Monterrey

Rayados de Monterrey presentó denuncia formal a la Concacaf por incidente con Lionel Messi y Miami