‘Tata’ Martino habló luego del empate del Inter Miami y sobre partido de vuelta contra Monterrey

El director técnico argentino del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, tuvo palabras para los medios de comunicación en una conferencia de prensa post partido en donde el equipo rosa de ‘Las Garzas’ se enfrentaron al Colorado Rapids en lo que fue la fecha número 7 de la Major League Soccer, en donde el dirigente tuvo una muy fuerte autocrítica de su equipo, el rendimiento actual del mismo y además aprovechó la ocasión para conversar sobre lo que será el partido de vuelta de la Concacaf Champios League ante los Rayados de Monterrey.

El ambiente entre los Rayados y ‘Las Garzas’ es bastante tenso actualmente por lo que el partido de vuelta es uno que genera mucha ansiedad, especialmente desde las acusaciones formuladas hacia el propio técnico y el jugador estrella de Miami, el también argentino Lionel Messi por parte de miembros del equipo azteca.

#MLS | Tata Martino sobre una posible titularidad de Messi en Monterrey: "La idea sería que si pero recién tiene 45 minutos"



Rescata el hecho de que en su regreso hizo un gol.



No le interesa la 'telenovela' que se armó alrededor del juego de ida.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/PAw2mhu5JR — Deporte Total USA (@deportetotalusa) April 7, 2024

Palabras del ‘Tata’ Martino

Conversando con los medios de comunicación, Martino hizo todo lo posible por evitar entrar en detalles por lo que sucedió en el partido ante los Rayados de Monterrey: “Respecto a esto no tengo que hacer ningún comentario, de la misma manera que no hemos hecho comentarios”. Luego, fue consultado sobre si era una motivación extra poder enfrentarse a Monterrey luego de las acusaciones que se hicieron virales en las redes sociales, a lo que Martino respondió: “Del partido del miércoles, nada”.

¿Revancha contra los Rayados?

Martino fue consultado sobre si consideraba una revancha el partido de vuelta contra Monterrey y el técnico argentino dejó bien en claro todo con su respuesta: “De dónde vengo cuando jugas dos partidos, el primero es la ida y el segundo es la revancha. Nada que ver con estas cuestiones, no va por ahí, no me interesa. Vamos a jugar un partido, si lo ganamos seguiremos y si perdemos nos volveremos a casa. Todo lo que tiene que ver con la telenovela no es la idea nuestra”.

Messi es pieza vital para la vuelta de la Concachampions

El partido de vuelta será uno bastante importante en donde evidentemente el ‘Tata’ Martino deberá contar con la disponibilidad y el mejor estado físico de todos sus jugadores, especialmente Lionel Messi a quien se espera retome la titularidad al 100%: “La idea sería que sí, pero recién lleva 45 minutos. Entendemos también la exigencia del partido que viene. Lo más importante es que se sintió bien, hizo un gol y participó en el segundo”.

Además, señaló sobre su evolución en cuanto a las recientes lesiones que ha sufrido el ex jugador del FC Barcelona: “Es tal cual lo esperábamos. Sabíamos que era un riesgo que juegue el primer partido con Monterrey. Estaba planificado que juegue unos minutos hoy. Se sintió bien. Esto ayuda para llegar con más confianza, sobre todo respecto a la lesión, para la revancha en Monterrey”.

Ya habló Nico Sánchez sobre el audio que circuló hoy…



“El entrenador del Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, al cual me referí de una manera irrespetuosa, espero sepa entenderme, yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club”.



🎥 |… pic.twitter.com/a90vrdHq5O — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 6, 2024

Fuerte autocrítica para los suyos

“Es una pena resignar dos puntos, pero creo que seguimos cometiendo errores que realmente nos hacen dejar puntos en el camino. En el minuto 87, ganando 2-1, no es habitual que nos agarren de contragolpe. Es propio de no tener lectura del partido, de no tener la gente de frente”.

“Si bien la pelota la perdimos en el lado izquierdo, el gol lo hicieron del lado derecho. Entonces, cuando vos revisas y empiezas a ver tantos jugadores delante de la línea de la pelota y pocos jugadores para jugar de frente y evitar la salida rápida del rival, hay una lectura equivocada del partido, del tiempo de juego, de que vamos ganando, de que lo dimos vuelta. Hay que ser más inteligentes para cerrar los partidos”, analizó.

