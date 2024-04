¿Lionel Messi encaró al Tano Ortiz? Lo que se sabe del supuesto cruce y la molestia de Rayados por el trato en Miami

Horas después de que Rayados venciera 1-2 en la recta final del encuentro al Inter Miami en el Chase Stadium, comenzaron a surgir rumores y versiones de conflictos extracancha en los que Messi, Luis Suárez y el DT de los locales, Gerardo Martino, estuvieron involucrados, además de otras “anomalías” que el equipo mexicano habría detectado en su recibimiento, por lo que estarían pensando seriamente en protestar ante la Concacaf.

El partido terminó caliente, luego de que el conjunto de Monterrey selló la remontada y marcó el gol de la victoria en el último minuto de juego, por lo que los ánimos en el Inter de Miami se encendieron. De acuerdo a reportes de Multimedios Deportes, después del silbatazo final el astro argentino salió buscar al árbitro y en el camino se topó con el DT de Rayados, con quien se hizo de palabras en la zona de vestidores.

Según el diario argentino La Nación, esto pudo obedecer a que a Messi, quien no pudo disputar el encuentro por molestias físicas, no le gustaron las declaraciones del Tano Ortiz previas al encuentro, ya que puso en duda la imparcialidad del arbitraje debido a la presencia del astro en el equipo rival.

“El negocio no va por el lado del Monterrey. Eso lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No. Todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. No sé si nos van a perjudicar, pero el negocio no va por nosotros. Deportivamente, vamos a ganar; después no puedo manejar otras cosas”, dijo el estratega blanquiazul en conferencia de prensa horas antes del duelo.

La información la complementó el diario mexicano El Universal, que publicó que Messi sí pudo reclamarle al árbitro y que no lo hizo solo, sino que le hicieron segunda Luis Suárez y Gerardo Martino, debido a algunas decisiones arbitrales durante el partido y al “poco” tiempo de compensación que otorgó.

Por su parte, Fernando Schwartz, periodista mexicano de Fox Sports, también dio su versión de los hechos, en la que incluyó a Jordi Alba y Nico Sánchez, además de adelantar que Rayados se quejó con Concacaf.

“En vestidores se armó la grande. Martino. Messi. Suárez y Alba se fueron sobre el árbitro a reclamos y después afuera del vestidor Rayado buscaban bronca y amedrentar al Tano Ortiz por sus declaraciones previas que el arbitraje podría favorecer a la MLS. Messi también encaró a Nico Sánchez. Rayados pidió a CONCACAF tomar nota y reportar”, revela el tweet de Schwartz.

Hasta el momento no hay testimonio en video de nada de lo sucedido, ya que supuestamente surgió en la zona de vestidores.

Finalmente, en un reporte actualizado de El Universal, se ofrecen más detalles del supuesto enfrentamiento, en éste el periodista Édgar Luna confirma que hubo reclamos al árbitro por parte de Messi, Suárez y Martino.

También añade que Leo no sólo encaró al DT de Rayados, sino que lo siguió rumbo al vestidor y continuó diciéndole cosas después de que éste le dio la espalda y se alejó. Poco después, siguiendo con la versión, en el camino Messi también habría encarado a más integrantes de Rayados y a gente de la Concacaf.

Aunado a esto, Luna también sacó a la luz que los directivos de Rayados se molestaron porque no fueron tratados con el respeto que merecen, ya que no se les dio un buen lugar para ver el partido, por lo que terminaron comprando boletos para verlo desde la tribuna.

Según el periodista, todo esto podría desembocar en una protesta formal del equipo de la Liga MX ante la Concacaf.

