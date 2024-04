Hinchas de Monterrey dedicaron canción a Lionel Messi por su ausencia en partido de Concachampions

Los Rayados de Monterrey dieron un golpe contundente sobre la mesa y consiguieron pisar bien fuerte en lo que fue su excursión en el Chase Stadium de Fort Lauderdale al derrotar con marcador de 2 goles por 1 al Inter Miami en el marco del enfrentamiento de ida de los cuartos de final de la Cocacaf Champions, torneo que brinda un cupo al próximo Mundial de Clubes.

El argentino Totot Avilés colocó al equipo de ‘Las Garzas’ en el marcador al equipo de los estadounidenses, pero los albicelestes Maxi Meza y Corcho Rodríguez pusieron las acciones a favor de los Rayados de Monterrey y sellaron por completo la victoria del equipo mexicano, una muy importante en sus aspiraciones de poder clasificar a las semifinales del torneo.

Los hinchas entraron en acción

Luego de que los Rayados de Monterrey pudieron revertir las acciones a su favor, los hinchas del equipo que dijeron presente en el Chase Stadium se hicieron sentir con un cántico dedicado al astro argentino, Lionel Messi, la principal arma y figura del Inter Miami, quien tuvo que observar el encuentro por completo desde afuera ya que se encuentra en la fase final de la recuperación de la lesión muscular en su pierna derecha, misma que tiene desde hace algunas semanas.

“Tuvo miedo, Messi tuvo miedo”, fueron los gritos en sintonía entre todos los mexicanos que asistieron al partido y lo disfrutaron desde las gradas.

"MESSI TUVO MIEDO", cantaron los hinchas de Monterrey por la ausencia de Leo en Inter Miami por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. 😳



📹 @andreyanez07 pic.twitter.com/nIxRJrYPNH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2024

Messi se ha perdido varios partidos por lesión

El ocho veces ganador del Balón de Oro no juega de manera oficial el equipo de ‘Las Garzas’ desde el pasado 14 de marzo, cuando fue reemplazado al inicio del complemento en el partido de vuelta de los octavos de final ante Nashville. Desde entonces se ha perdido los partidos contra DC United, New York RB, New York City y la gira amistosa de la selección argentina por Estados Unidos ante Costa Rica y El Salvador en la más reciente doble fecha FIFA.

“Como dijimos, va partido a partido. Entendemos que este no era un partido para que él esté, no estaba listo. Así pasará con Colorado y la vuelta contra Monterrey. Cada día se siente mejor, pero ahora corríamos un riesgo muy importante”, explicó el director técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino al ser consultado sobre la ausencia del astro argentino.

¿Cuándo podría regresar Messi a la acción?

Martino si bien dejó abierta la puerta para que Messi pueda estar uniformado y en juego para el partido de vuelta ante los Rayados de Monterrey, duelo que se llevará a cabo en México, hizo mucho énfasis en que todo esto dependerá de cómo evolucione en los próximos días de la lesión. Hasta el momento del problema muscular en su pierna derecha, el argentino acumulaba un total de 5 goles y 2 asistencias en 5 partidos en lo que va de temporada 2024.

Los próximos compromisos del Inter Miami serán el venidero sábado ante el Colorado Rapids en la séptima fecha de la Major League Soccer y posteriormente el miércoles 10 de abril deberán poner rumbo hacia Nueva León para hacer frente al partido de los cuartos de final de la Concacaf Champions ante los Rayados de Monterrey.

“Lo primero que creo es que nos faltaron piernas para aguantar. Jugar contra Monterrey demanda un desgaste físico importante. Preferí rearmar la línea de cinco porque pusieron a Berterame y dos jugadores por dentro. A lo mejor que pasaran más minutos con el 1-0. Con el hecho del ímpetu que tiene Monterrey conseguimos que entrara en la desesperación. Era lógico que íbamos a pasar momentos del partido dominados. Pensé que íbamos a sufrir más. Nos demandó un desgaste tan grande que cuando debes jugar 20 minutos con jugador menos, se hace difícil”, analizó el Tata Martino.

Messi, a pesar de no jugar, estuvo presente en la derrota de su Inter Miami ante Monterrey 🔟🙋



😅 Obviamente, su custodia estaba bien cerca pic.twitter.com/Qles0xjEXv — Diario Olé (@DiarioOle) April 4, 2024

Sigue Leyendo:

Rayados de Monterrey doblegó al Inter de Miami en partido de Concachampions sin Messi en juego

“Lo quiero enfrentar”: Fernando Ortiz le mandó un mensaje a Lionel Messi

¿Miedo a Messi? Tano Ortiz acepta que su presencia cambiaría el partido: “Si juega o no va a ser determinante”