Gerardo Tata Martino da su favorito de la Liga MX para ganar la Concacaf Champions League

Gerardo “Tata” Martino está cerca de la eliminación de la Concacaf Champions League y el argentino reveló cuál es el favorito para gana la competición y es de la Liga MX.

El argentino afirmó que el Inter Miami tiene un camino difícil aún si logra la clasificación contra Monterrey.

“En este tipo de competencia, si nosotros tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, probablemente venga Tigres o el campeón de la MLS, y si tienes la suerte de pasar eso te tocará América, que es el favorito desde mi gusto”, comentó el entrenador de Miami.

El América consiguió una victoria 4-0 ante el New England Revolution en el partido de ida de los cuartos de final y luce como gran candidato para llevarse el título.

Tata Martino afirma que el desgaste pasa factura

Tras la derrota 2-1 ante Monterrey, Martino destacó que el desgaste que han sufrido ha pasado factura durante la temporada.

“Tener una merma en el roster no es lo indicado y no sé si atribuirlo exclusivamente al desgaste de los viajes de la pretemporada. Nos faltaron piernas para jugar los últimos 20 minutos, jugar contra Monterrey demanda desgaste y al jugar con un hombre menos es mayor”, añadió el timonel tras el cotejo efectuado en Fort Lauderdale.

Sobre Messi, el técnico argentino sigue afirmando que se está recuperando, pero que se corría un riesgo muy grande para el encuentro de ida.

“Va partido a partido, no era partido para que esté, no está listo, así será para con Colorado y la vuelta con Monterrey, cada día se siente mejor, hoy corríamos un riesgo demasiado grande”, añadió Martino.

Tano Ortiz quiere a Messi en la vuelta

El técnico de Rayados, Fernando Ortiz, no esconde su admiración por Messi y su deseo de verle de nuevo en el terreno de juego, incluso ante ellos en el encuentro de vuelta.

“Admiro a Leo, lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, lo sigo observando y lo sigo admirando. Me gustaría enfrentarlo pero me interesa que mi equipo gane. Esperábamos que hoy jugara, es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Ojalá pueda estar en la vuelta y poder disfrutarlo”, afirmó.

