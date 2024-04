Rayados de Monterrey presentó denuncia formal a la Concacaf por incidente con Lionel Messi y Miami

La Concacaf Champions League está siendo vista muy de cerca por parte de los aficionados alrededor del mundo, especialmente por los momentos de alta tensión que se vivieron en su más reciente jornada donde se vivió el partido de ida entre el Inter Miami de la Major League Soccer y los Rayados de Monterrey de la Liga MX, duelo que se llevó a cabo el pasado 3 de abril en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El partido culminó con marcador de 2 goles por 1 a favor de los Rayados y la disputa lejos de haber terminado en el campo de juego se extendió mucho más ya que hubo incidentes en la zona de vestidores que capturaron la atención y desataron una polémica que se hizo bastante mediática, además.

😳🇦🇷 "EL ÚNICO PERJUDICADO VA A SER LA AFICIÓN DE MONTERREY: SI SUSPENDEN A MESSI, NO VIENE A MONTERREY"



Luego de la polémica en Miami, ¿la CONCACAF se atreverá a sancionar a Leo? 🧐#LUP pic.twitter.com/DHwqBgAckz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 6, 2024

Nicolás Sánchez acusó a Messi y al ‘Tata’ Martino

Por parte de los guerreros aztecas de los Rayados de Monterrey, Nicolás Sánchez decidió alzar voz para confesar que figuras como Lionel Messi y el técnico del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino tuvieron unas actuaciones bastante negativas en partido donde los mismos expresaron su descontento por el arbitraje durante el partido. Esta inconformidad tuvo como consecuencia que el equipo mexicano presentara una queja formal ante la Concacaf solicitando la revisión de los hechos:

“Informamos que hemos manifestado a la Concacaf nuestra postura oficial sobre los hechos desafortunados ocurridos en la zona de vestidores”, se señaló en el comunicado emitido por el club en su cuenta en la red social X (anteriormente denominada Twitter).

A la espera del veredicto de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe el comunicado de los Rayados de Monterrey dejó en claro en su comunicado de prensa que espera que el ente se haga cargo de la situación lo más pronto posible: “Esperemos que la Concacaf tome las medidas correspondientes”.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/tS7jQw10Bf — Rayados (@Rayados) April 6, 2024

¿Cuándo es el segundo round?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions League se estará realizando el venidero miércoles 10 de abril en las instalaciones del Estadio BBVA de Nueva León.

“Cuando entran los árbitros los encara Messi y le dice de todo. De todo, de todo, de todo a los 3, 4 árbitros. De todo. Detrás de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimos dos. Cosa que si nosotros hacíamos eso nos echan a la mierda. Lo siguieron hasta la puerta del vestuario”, dejó saber Nicolás Sánchez en un audio que rápidamente se convirtió en viral a través de las redes sociales.

Mesi habría atacado a técnico del Monterrey

En otra parte de dicho material el miembro del cuerpo técnico de los Rayados comentó que Lionel Messi: “me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿quién sos salame?, ¿a quién te comiste? Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”.

Fernando Ortiz, por su parte, en su momento tomó una posición mucho más tranquila y de hecho se le vio con ánimos de que todo quedara en el olvido, en un momento dentro del campo de juego y solo ello: “lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas las cosas que se hablan, yo no voy a dar ninguna declaración con respecto a eso” y al afirmar que “es algo que surgió ahí. Mis intenciones siempre fueron las mejores. Pero lo dejamos ahí”.

Javier Morales, ayudante de campo del Tata Martino también siguió la línea del ‘Tano’ Ortíz para buscar la reconciliación y que todo quedara en lo deportivo: “Lo más importante pasó adentro del campo. Es un partido de Copa, nosotros sabemos lo que representan estos partidos, se juegan con intensidad, se juega a muchas pulsaciones. Lo más importante pasó en el campo y jugamos contra un gran rival. Lamentablemente nos quedamos con diez jugadores y no pudimos mantener el resultado. Ahora nos toca ir a Monterrey e intentar hacerlo de la mejor manera para poder avanzar”.

#Zona3Deportes | Messi vs Rayados 🔥⚽



Sigue la novela de Lionel Messi y el Inter de Miami en contra de Rayados de Monterrey.



👀 Nico Sánchez aseguró que Messi lo encaró y le puso el puño en el rostro.



👀 El "Tata" Martíno habría ofendido al Cuerpo Técnico de Rayados.



👀… pic.twitter.com/P1MeTQCHtP — ZONA 3 (@zona3noticias) April 6, 2024

