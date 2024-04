Nicolás Sánchez, auxiliar de Rayados, describe altercado con Messi: “El enano estaba endemoniado”

La polémica entre los Rayados de Monterrey y el Inter Miami, tuvo este viernes una página más al revelar a través de unos audios atribuidos al auxiliar argentino de la escuadra regiomontana, Nicolás Sánchez, que el astro argentino Lionel Messi estaba como endemoniado a la hora de reclamarle algunos detalles que acontecieron en el partido que sostuvieron ambas escuadras en la ida de los cuartos de final de la Concachampions

De entrada, el auxiliar técnico del Monterrey, el argentino Nicolás Sánchez, expuso públicamente que no solo Lionel Messi, sino también el entrenador del Inter Miami, el también argentino Gerardo Martino, lo amedrentaron en los vestidores del estadio de la ciudad de Miami, después de que hizo unas observaciones a los comisionados de la CONCACAF, por la forma como Messi insultó a los árbitros del encuentro a lo largo del túnel hacía los vestidores del Chase Stadium.

En dichos audios dado a conocer por el canal Fox Sports se puede escuchar claramente en donde Nicolás Sánchez estableció lo siguiente: “Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado, porque me tuvo a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción”.

Nicolás Sánchez, exjugador del Monterrey y ahora miembro del cuerpo técnico de la escuadra regiomontana, también relató que su idea era inclusive pedirle un autógrafo a un jugador del cartel de su compatriota Lionel Messi, pero el staff de seguridad del equipo norteamericano se lo impidió, justo cuando aparecieron en escena los silbantes y tanto Messi como Martino, se fueron con todo para reclamarles su actuación en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami vs. Monterrey

“Cuando terminó el partido bajé a los vestidores y vi a Messi a un metro de mí. Yo me acerqué para pedirle una foto a Messi y el de seguridad me paró. Yo vi que Messi estaba muy caliente y estaban entrando los árbitros; Messi los encaró y les dijo de todo, de todo y al lado de él, el ‘Tata’ Martino. Había gente de la CONCACAF ahí y yo les dije que si nosotros hiciéramos eso, nos echaban a todos”, detalló.

Nicolás Sánchez, también dijo que será muy complicado que se puedan dar a conocer los videos donde se observa como Messi y Martino actuaron fuera de sí contra los silbantes, pues eso exhibiría la imagen antideportiva de los dos integrantes del Inter Miami.

En otra parte de su relato, Nicolás Sánchez aseguró que en los reclamos de Messi y “Tata” Martino, fueron tan elevados que en un momento llegó a pensar que lo agredirían, pero finalmente no paso a mayores, aunque dentro de las amenazas y actitudes de Messi y Martino, ambos parecían fuera de control-

“El ‘Tata’ me dijo de todo y apareció Messi y me quería comer crudo. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo y ponía el puño al lado ‘quién te pensás que sos, quién, háblame’. Yo no contesté nunca, pero fue peor. Después del ‘Tata’, ese pelotudo, solo me decía ‘tanto vas a llorar, tanto vas a llorar’. Los videos, seguro, los borraron porque los dejan muy mal parados”, aseguró.

El argentino Nicolás Sánchez, auxiliar técnico de Rayados confirmó los detalles del cruce de palabras y reclamos con Lionel Messi y el técnico del Inter Miami Gerardo Martino. Foto:Juan Angel Ovalle/Imago7.

Dentro de todo este polémico asunto, ayer circuló la versión de que la directiva de Rayados de Monterrey había ingresado una protesta formal por estos hechos, sin que hasta el momento se conozca si habrá una sanción de suspensión de partidos o en monto económico contra Lionel Messi y el resto de involucrados del Inter Miami como el técnico Gerardo Martino y hasta el español Jordi Alba.

