Qué ha pasado con Hamás tras medio año de guerra contra Israel en Gaza

Han pasado seis meses desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1,200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

En respuesta a ese ataque, Israel prometió “aplastar y destruir a Hamás” para que dejara de representar una amenaza, lanzando una operación militar a gran escala en Gaza que ha dejado más de 33,000 fallecidos, según el Ministerio de Salud de ese territorio palestino.

Israel dice que ha matado a miles de combatientes de Hamás y destruido gran parte de la vasta red de túneles que los militantes palestinos había construido debajo de Gaza y que utilizaron para llevar a cabo sus ataques.

Pero ¿realmente ha cumplido Israel su objetivo de destruir al grupo militante? y ¿qué piensan ahora los palestinos de sus gobernantes y del liderazgo de Hamás en Gaza tras una de las guerras más sangrientas que ha vivido la región?

Getty Images: Más del 70% de los muertos en Gaza son mujeres y niños, según el Ministerio de Salud.

¿Ha logrado Israel eliminar a los líderes de Hamás?

El equipo de verificación de datos de la BBC estuvo revisando las declaraciones y las publicaciones en redes sociales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y encontró que, según informes que citan a comandantes de las FDI, antes del 7 de octubre se pensaba que Hamás tenía unos 30,000 combatientes en Gaza.

Muchas de las principales figuras políticas de Hamás, como Ismail Haniya, considerado el principal líder político del grupo, viven en el extranjero.

Haniya vive en Qatar, lejos de la guerra con Israel. Sin embargo, este miércoles él mismo informó que tres de sus hijos y varios de sus nietos murieron en un ataque aéreo de las FDI.

El Ejército israelí aseguró que los tres hermanos eran “operativos militares de Hamás” y confirmó que los había “eliminado”.

En todo caso, se cree que gran parte de la estructura de liderazgo militar de Hamás está dentro de Gaza.

En una declaración reciente, las FDI dijeron que habían matado a unos 13,000 combatientes de ese grupo palestino desde el inicio de la guerra, aunque no dijo cómo calcularon esa cifra.

Hamás, por su parte, ha reportado que ha perdido 6,000 combatientes.

Israel también publica los nombres de líderes individuales de Hamás que, según afirma, han muerto, pero no es posible verificar si son miembros del grupo.

Por ejemplo, uno de los incluidos en esta categoría fue Mustafá Thuraya, que trabajaba como periodista independiente en el sur de Gaza cuando su vehículo fue alcanzado en enero por un ataque israelí. La BBC también encontró nombres duplicados en la lista.

Desde octubre, Israel ha nombrado a 113 personas fallecidas que supuestamente pertenecían a Hamás, muchas de las cuales murieron en los primeros tres meses de la guerra.

Y este año, solo ha informado de la muerte en marzo de Marwan Issa, subcomandante del ala militar de Hamás, considerado el número 3 del grupo y uno de los hombres más buscados por Israel.

Reuters: Se cree que la mayoría de los principales líderes de Hamás en Gaza, incluido Yahya Sinwar, todavía están vivos.

Fuera de Gaza, Israel fue señalado en enero como responsable de la explosión en la que murió el el líder político de Hamás Saleh al-Arouri, y que ocurrió en el suburbio de Dahiyeh, al sur de Beirut, en Líbano.

Sin embargo, los expertos con los que habló la BBC dijeron que se cree que muchos de los principales líderes del grupo en Gaza todavía están vivos.

“Las FDI no han podido llegar a los altos mandos de Hamás”, afirma Mairav Zonszein, analista sobre asuntos israelí-palestinos del International Crisis Group.

En efecto, todavía permanecen al frente del grupo -y firmemente activos- Yahya Sinwar, Mohammed Deif y varios otros líderes responsables del devastador ataque del 7 de octubre.

¿Ha logrado el ejército israelí destruir la red de túneles de Hamás en Gaza?

Como parte de su promesa de eliminar a Hamás, Israel dijo que destruiría la extensa red de túneles que el grupo militante construyó debajo de Gaza y que utiliza para transportar bienes y personas.

“Piensa en la Franja de Gaza como una capa para civiles y luego otra capa para Hamás. Estamos tratando de llegar a esa segunda capa que Hamás ha construido”, dijo en octubre el portavoz de las FDI, Jonathan Conricus.

Hamás ha dicho que su red de túneles se extiende a lo largo de 500 kilómetros, aunque no hay forma de verificarlo de forma independiente.

La BBC les preguntó a las FDI qué proporción de la red de túneles habían destruido. Respondieron que sus fuerzas habían “acabado con gran parte de la infraestructura terrorista en Gaza”.

Reuters: Hamás ha dicho que sus túneles se extienden a lo largo de 500 kilómetros, aunque no es posible verificarlo.

Para intentar determinar el alcance de la red general de túneles descubierta por las fuerzas israelíes, la BBC revisó los mensajes de las FDI en la plataforma de redes sociales Telegram que hacen referencia a túneles en Gaza, entre el 7 de octubre de 2023 y el 26 de marzo de 2024.

La mayoría de los mensajes no dan detalles precisos ni ubicaciones específicas, por lo que no es posible corroborar cuántos túneles y qué proporción dentro de la red han sido descubiertos o destruidos por las FDI.

El laberinto debajo de Gaza se compone de varios elementos, incluidas rutas de túneles, salas de varios tamaños y pozos a través de los que se accede al exterior.

De los mensajes que revisó la BBC, 36 hacían referencia a un total de más de 400 pozos de túneles. Sin embargo, equiparar un pozo con un túnel completo sería engañoso, dice la doctora Daphné Richemond-Barak, experta en guerra subterránea y profesora de la Universidad Reichman en Israel.

La simple destrucción de los pozos de los túneles deja la red intacta, afirma la experta. Y agrega: “No creo que hayamos visto mucha destrucción total de túneles en esta guerra”.

Así, un análisis presentado en marzo por la inteligencia estadounidense anticipa que las dificultades de Israel para acabar con la extensa red de túneles de Hamás llevará a que el grupo continúe su resistencia durante años.

“Israel probablemente enfrentará una resistencia armada persistente de Hamás en los próximos años, y las fuerzas armadas tendrán dificultades para neutralizar la infraestructura subterránea de Hamás, que permite a los insurgentes esconderse, recuperar fuerzas y sorprender a las fuerzas israelíes”, dice el informe de la Directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines.

¿A seis meses de la guerra qué piensan los palestinos de sus gobernantes en Cisjordania y Gaza?

La “poderosa venganza” que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió contra Hamás no solo ha impactado en Gaza.

En el otro territorio palestino, Cisjordania, Israel ha llevado a cabo numerosas incursiones letales contra grupos armados en las que han muerto civiles inocentes. También ha arrestado a miles de personas que siguen detenidas sin juicio.

Agricultores palestinos han sido expulsados de sus tierras tras una campaña de intimidación violenta, y a veces mortal, por parte de colonos judíos extremistas.

Los sondeos de opinión, sin embargo, muestran una fuerte aprobación entre los palestinos de los ataques llevados a cabo por Hamás el 7 de octubre.

Khalil Shikaki, profesor de ciencias políticas y director del Centro Palestino para Política e Investigación de Sondeos (PCPSR), le dijo a la BBC que, incluso a aquéllos a quienes les desagrada Hamás, aprueban la forma en la que los ataques contra Israel lograron llevar lucha por la independencia palestina al mapa político de Medio Oriente.

El PCPSR es una organización de encuestas independiente con sede en Ramala, la capital de Cisjordania, que desde 1990 mide trimestralmente la opinión pública en los territorios palestinos.

En el último sondeo llevado a cabo entre palestinos de Cisjordania y Gaza en marzo, el 71% de los encuestados dijo que aprobaba la decisión de Hamás de lanzar su ofensiva en octubre.

También se les preguntó quién consideraban que saldría victorioso de esta guerra, Hamás o Israel, y el 64% respondió que Hamás.

Sobre el asunto del apoyo a sus gobernantes, las opiniones de los encuestados siguen mostrando una firme aprobación de Hamás -que gobierna Gaza desde 2007-, y un abrumador rechazo a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania y es apoyado por Occidente.

El sondeo mostró que el 70% de los palestinos, tanto en Gaza como Cisjordania, estaba satisfecho con el desempeño de Hamás en la guerra, mientras que sólo el 14% se mostró partidario de Abbas.

Reuters: El último sondeo entre los palestinos mostró un abrumador rechazo a Mahmoud Abbas, quien gobierna Cisjordania y es apoyado por Occidente.

Sobre la pregunta de a quién votarían si hubiera elecciones presidenciales con dos candidatos -Mahmoud Abbas, de Fatah, e Ismail Haniya, de Hamás- el 37% se decantaría por Haniya y sólo el 11% lo haría por Abbas.

En Cisjordania, Mahmoud Abbas parece seguir siendo extensamente impopular. El sondeo mostró que 93% de los cisjordanos quieren que su presidente renuncie. En Gaza, el 71% dijeron que Abbas debe dimitir.

¿Tendrá Hamás un futuro político en Gaza después de la guerra?

Muchos se han planteado la pregunta de quién gobernará Gaza después de la guerra, pero nadie hasta ahora ha podido anticipar la respuesta.

Por parte de Israel, lo que se conoce es la visión que presentó Benjamin Netanyahu en febrero, que no incluía a la Autoridad Palestina en el futuro gobierno de Gaza.

El plan del primer ministro, en el que Israel mantendría un control militar en el territorio indefinidamente, fue duramente criticado por analistas alrededor del mundo.

Como explica Ethar Shalaby, periodista del Servicio Árabe de la BBC, se han presentado diversos escenarios sobre quién podría gobernar Gaza después de la guerra, todos basados en hipótesis vinculadas a si Netanyahu seguirá en el poder o a quién ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre.

“Algunos de los escenarios presentados incluyen la posibilidad de que la Autoridad Palestina regrese a la escena política en Gaza, pero otras visiones la excluyen”, dice Shalaby.

“También está la posibilidad de la presencia de fuerzas militares regionales en alguna fase de transición, mientras que otro grupo espera la formación de un gobierno civil bajo control de las fuerzas de seguridad israelíes”.

“Pero ninguno de estos escenarios puede confirmarse, a la luz de la destrucción y las matanzas que se están produciendo en Gaza hasta el momento”, explica la periodista.

Reuters: Seis meses después del comienzo de la guerra, gran parte de Gaza ha quedado en ruinas.

Quizás lo único cierto es que todas las visiones excluyen un papel para Hamás en cualquier futuro gobierno en Gaza.

Pero los expertos subrayan que va a ser muy difícil que cualquier institución palestina que ocupe el poder en Gaza no tenga o no haya tenido alguna relación con Hamás en algún nivel.

“No es posible deshacerse de todos los que tienen alguna conexión con Hamás”, le dice a la BBC Sarah Yerkes, investigadora senior del centro de estudios Carnegie Endowment for International Peace.

“Entiendo el deseo de sacar a Hamás del poder y quitarle la capacidad de controlar Gaza, pero no creo que sea realista que los israelíes esperen que cualquiera que haya trabajado bajo un gobierno liderado por Hamás pueda ser destituido”.

“Simplemente no quedaría burocracia y no habría nadie con experiencia para gobernar Gaza”, señala la experta.

Ha habido informaciones que señalan de que funcionarios de Hamás han estado participando en conversaciones para permitir que una renovada Autoridad Palestina tenga el control en Gaza por medio de un nuevo gobierno tecnócrata.

El doctor Mukheimer Abu Saada, profesor de ciencias políticas en la Universidad Al-Azhar de Gaza, cree que esa es la opción más factible para la posguerra en Gaza.

“Este es el escenario más probable porque es el más aceptable para Estados Unidos y los países árabes”, le dice el experto a la BBC.

Y agrega: “Sería un nuevo gobierno, con nuevos ministros que no tienen absolutamente nada que ver con Hamás. Creo que este gobierno sería bienvenido por Washington y la comunidad internacional, y aunque a Netanyahu no le guste, él no tiene derecho a decidir”.

