Xavier Becerra: Cómo reducir costos de medicamentos y cuidado de salud reduce disparidades para los latinos

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, y el presidente y director ejecutivo de CAP, Patrick Gaspard, sostuvieron una conversación con periodistas el jueves sobre cómo las reformas de precios de medicamentos recetados de Medicare, que se han logrado con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en inglés), están reduciendo las disparidades en la salud de los latinos y otras minorías.

La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 trajo reformas históricas al programa Medicare, incluida la limitación del costo de la insulina, la posibilidad de que el programa negocie los precios de ciertos medicamentos recetados y la limitación, por primera vez, de los costos totales de bolsillo de los medicamentos recetados para los afiliados.

Becerra comenzó la conversación agradeciendo a Patrick Gaspard, presidente y director ejecutivo de CAP por la oportunidad de esta conversación y a todos en el centro por el trabajo que realizan.

Por un cuidado de salud asequible para todos

Estas reformas ya han logrado cerrar brechas de asequibilidad y de equidad en el acceso al cuidado de salud, incluso para los afiliados a Medicare que pertenecen a minorías, como los latinos, destacó Becerra en su conversación con Gaspard.

Refiriéndose a al panorama sobre los medicamentos recetados en Estados Unidos y a quienes pueden tener exactamente los medicamentos que necesitan y quienes no pueden tenerlos, Becerra dijo que Estados Unidos tiene la industria farmacéutica más vital del mundo y también el mercado farmacéutico más caro en el mundo.

Biden ha expuesto sus planes para proteger el Seguro Social y Medicare y reducir los costos de atención médica para los estadounidenses. Crédito: Patrick Semansky | AP

Becerra explicó que aunque esos medicamentos se fabrican en Estados Unidos, cuestan dos y tres veces más que los mismos medicamentos de esos fabricantes en otras partes del mundo y eso ocurre porque la industria farmacéutica no está sujeta por ley a fijar limitaciones a los precios de medicamentos en Estados Unidos.

La negociación que permitió bajar los precios de 10 medicamentos recetados para Medicare ha ocurrido por primera vez en Estados Unidos, después que entró en vigor la Ley de Reducción de la Inflación.

Los estadounidenses están teniendo que tomar decisiones difíciles por eso, señaló Becerra, refiriéndose a los altos precios de algunos medicamentos y a las personas que tienen un ingreso fijo, que tienen bajos ingresos y tienen que tomar graves decisiones sobre cómo emplear esos ingresos, entre si comprar los medicamentos o pagar una reparación urgente en su vivienda, por ejemplo.

“Los estadounidenses están tomando eses decisiones a diario, algunos cortan sus píldoras a la mitad para extenderlas hasta el fin de mes, cuando ellos tengan el dinero para comprarlas de nuevo”, afirmó el secretario Becerra.

Aproximadamente el 59% de los hispanos con derecho a Medicare eligen los planes de Medicare Advantage. Crédito: Tim Boyle | Getty Images

“El gobierno no tenía poder para negociar el precio de los medicamentos” explicó Becerra, hasta que la Administración Biden y el Congreso aprobaron la Ley de Reducción de la Inflación en 2022 y “ahora ya tenemos 10 importantes medicamentos que costaban entonces $46,000 millones de dólares y que sirven parar tratar enfermedades que afectan a millones de personas afiliadas a Medicare, con el precio reducido”.

Al responder a cómo esto ha permitido alcanzar equidad, Becerra explicó que estamos en un momento en que las personas tienen que decidir entre su salud y su economía, y es que tenemos un sistema de salud que es considerado como un producto y no como un derecho.

“Nosotros no hacemos eso con el agua, nosotros no hacemos eso con la educación pública, no hacemos eso con la electricidad, está regulado, pero algo indispensable, como la salud, se lo dejamos al mejor postor”, señaló. “Entonces, hoy tenemos a estadounidenses racionando su cuidado de salud, no porque su médico lo indicó, sino porque no tienen otra elección”.

Disparidades que se ha ido eliminando por la Administración Biden

Refiriéndose a las disparidades que este sistema de salud crea, Becerra recordó que durante la pandemia de Covid, en mayo de 2021, alrededor de dos tercios de los estadounidenses adultos blancos había recibido la primera vacuna de Covid y menos del 50% de los negros y menos del 50% de los latinos la habían recibido.

El secretario Becerra reconoció que la población tenía desconfianza sobre los beneficios de la vacuna de Covid, pero principalmente por falta de conocimiento, así que el HHS implementó una estrategia para acercarse más a la gente y explicar los beneficios, apoyándose en personas confiable para la misma comunidad de latinos, afroamericanos, en las personas que tienen la confianza de sus vecinos. Y al inicio de 2022, más del 90% de la población había recibido al menos una vacuna.

Se espera que gigantes de la industria farmacéutica como Merck, Bristol Myers Squibb y Johnson & Johnson se unan a estas negociaciones. Crédito: II.studio | Shutterstock

“Eliminar las disparidades del sistema de salud, es intencional”, reconoció Becerra, “porque Biden ha dado esa directiva, vayan a donde está la gente”. Y esto es porque cuando las personas saben que tienen algo bueno ante sí, lo aceptan. Es por eso que hay millones de estadounidenses vacunados contra Covid.

La batalla por superar la desconfianza y compartir la información

Bajo IRA, las personas tienen distintos beneficios, sobre todo los adultos mayores en Medicare, como menor costo en ciertos medicamentos, menor costo de seguro médico, pero la ley también tiene una extensión que ampara a los estadounidenses con ingresos bajos y los protege rebajando costos de medicamentos y de cobertura de salud, pero hay muchas personas que no lo saben, personas de minorías, personas de comunidades rurales.

“Y hay otra extensión, que entrará en vigor el próximo año, que marca que el máximo a pagar por medicamentos recetados será de no más de $2,000 dólares al año”, explicó el secretario Becerra, resaltando las ventajas que esto significa para las personas que tienen enfermedades que requieren medicamentos costosos y bajos ingresos, que van tener más recursos para vivir.

“Esa es otra de las grandes ventajas de esta ley que aún no ha entrado en vigor”, destacó Becerra.

Cómo se han beneficiado los latinos

Debido a las limitaciones financieras que ya enfrentan los afiliados negros, latinos, mujeres, LGBTQI+ y discapacitados de Medicare, incluso pequeñas reducciones en los precios de los medicamentos, que pueden reducir las cantidades que los beneficiarios deben de su bolsillo, tienen un impacto sustancial en el acceso y la asequibilidad.

Las disparidades de riqueza racial hacen que sea más difícil para los afiliados negros e hispanos de Medicare pagar sus medicamentos: los afiliados negros e hispanos de Medicare tienen ahorros medios que son solo el 12% y el 8%, respectivamente, de los de los afiliados blancos.

“Lo que voy a decir sobre la comunidad latina, se aplica también a otras comunidades que siempre se han visto al margen, porque reciben menos información, tienen menos ingresos, les resulta difícil aprender sobre algo y eso afecta a muchos, por eso lo que voy a decir aplica a la mayoría de esas personas y lo que he encontrado, es que muchos no tienen la información, no saben que tienen derecho a estos beneficios”.

“Esa ignorancia genera desconfianza”, comentó el secretario Becerra. ¨Nosotros tenemos que ayudar a combatir esa ignorancia, por no todo el mundo recibe la información, no todo el mundo sabe que puede calificar para estos beneficios”.

Sigue leyendo:

– Biden y Bernie Sanders destacarán reducción de costo de medicamentos y defienden atención médica asequible

– Obamacare alcanza un hito: 20 millones de inscritos para el nuevo año

– Latinos pueden obtener seguro médico por $10 dólares mensuales, destaca secretario de Salud, Xavier Becerra