Adamari López confiesa que tuvo diferencias con la mamá de Toni Costa: “Se estaba metiendo en la relación”

Adamari López, quien actualmente encabeza el programa “Desiguales” de Univision, hizo una inesperada confesión sobre la relación que sostenía con su exsuegra, la mamá de Toni Costa, mientras aún estaba en pareja con el bailarín.

En el más reciente episodio de su programa con Chiquibaby, la boricua contó que si bien mantenía una buena convivencia con Carmen Lozano, hubo momentos en los que fue necesarios establecer límites debido a su interés por opinar “de más”.

“Después de la relación anterior que tuve con la mamá de mi exesposo, que fue como tan bonita y tan permisiva, hubo cosas que quise poner como límite para la próxima persona que viniera, tanto para mi pareja como para la suegra”, declaró ante las cámaras de ‘Ada y Chiqui De Show”.

Dentro de su relato, Adamari López recordó que: “Si, por ejemplo, Carmen quería venir a expresar una idea en mi casa, a veces (yo) callaba, pero si era algo que definitivamente no me gustaba, ponía un hasta aquí”, explicó. “Sí pienso que Carmen a veces hablaba o decía cosas que a mí no necesariamente me gustaban, y también yo le contestaba de alguna manera que a lo mejor a ella tampoco le gustaba”.

Asimismo, reflexionó que Carmen Lozano no lo hacía con intención de afectar su relación. No obstante, esto no evitó que su manera de hacer notar su opinión, en ocasiones, no fuera la más adecuada.

“A veces, a lo mejor, sé que en algún momento hasta la debo haber hecho sentir mal al decirle una cosa que yo sé que ella venía con la mejor intención, pero a la misma vez se estaba metiendo en la relación”, dijo.

Actualmente, la situación ha cambiado. Y es que a tres años de su separación de Toni Costa, Adamari López asegura que ha encontrado un balance que le permite navegar con mayor cuidado sus interacciones con la abuela de su hija Alaïa.

“Hemos llegado a entendernos y a respetarnos mucho, y creo que ha ido funcionando muy bien la relación (…) Hoy día, nos seguimos diciendo las cosas como las pensamos porque ninguna de las dos cambia tampoco, con el respeto que nos tenemos, pero entendemos que esta relación va a ser para toda la vida”, finalizó.

