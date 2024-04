Adamari López confiesa que se sintió una “fracasada” tras su divorcio con Luis Fonsi

Adamari López se ha mostrado más vulnerable que nunca dentro del programa “Desiguales”, y prueba de ello es el testimonio que compartió durante la más reciente transmisión de esta producción de Univision. ¿Que fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte

En esta ocasión, el grupo de “Desiguales”, conformado por Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara La Negra, la doctora Nancy Álvarez y la puertorriqueña, habló sobre el divorcio y la repercusión que está decisión tiene en las mujeres a nivel social.

Durante el segmento, Adamari López decidió hablar sobre su experiencia con el cantante Luis Fonsi: “Yo siento, quizás por mi edad también, que en su momento lo vi como un fracaso, lo vi como una pérdida, como algo que no me esperaba”, contó sobre los estragos que causó su separación.

“Yo creo que me realicé profesionalmente y que disfruté mucho antes de tomar la decisión de casarme y pensaba que me estaba casando para toda la vida. Por eso a lo mejor en su momento me costó mucho salir adelante de ese proceso y me veía así como una mujer fracasada que no había podido lograr esa familia que había añorado”, continuó la boricua.

Sin embargo, los años de experiencia de vida que se le han otorgado le han ayudado a tener una perspectiva diferente al respecto: “Me veo desde el lente de una mujer que ha sabido luchar por las cosas que quiere, que ha sabido salir adelante, que no dependo de ningún hombre que esté a mi alrededor para poder ser fuerte y estar feliz. Hoy día la mujer también se casa con la libertad a lo mejor de decir ‘si no funciona, me divorcio y ya está’, no tienen ese estigma que nosotras traíamos cuando éramos más jóvenes”, expresó.

Asimismo, Adamari López opinó que no importa que tan amigable se busque ser durante una separación, no siempre es fácil, sobre todo cuando hay hijos de por medio.

“Con Toni, por ejemplo, yo no me divorcié porque nosotros no nos casamos, pero también pienso que, aunque hemos logrado una excelente comunicación y nuestro pensamiento es el bienestar de nuestra hija, al principio ningún divorcio termina tan bonito o ninguna separación termina tan bonita que no afecte de alguna manera en este caso a nuestra nena”, son las palabras con las que finalizó su intervención.

