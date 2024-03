Adamari López abre su corazón y cuenta un supuesto “tocamiento indebido” en el trabajo

Adamari López compartió un momento incómodo de su pasado laboral en el programa ‘Desiguales’ de Univisión, donde abrió su corazón frente a sus colegas. La conductora puertorriqueña se sinceró sobre un supuesto “tocamiento indebido” que vivió.

Después de su salida de Telemundo, López desempeñó diferentes trabajos y ahora es co-conductora de ‘Desiguales’, junto a otras importantes estrellas de la televisión hispana como la venezolana, Migbelis Castellanos, la doctora Nancy Álvarez, Karina Banda y Amara La Negra.

En ‘Desiguales’, las participantes dialogan sobre diversos temas, centrándose en esta ocasión en el dilema de querer renunciar a un ambiente tóxico y quedarse sin trabajo.

En esta oportunidad, López se sinceró delante de sus compañeras y expresó un suceso: la llamaron de Recursos Humanos y le preguntaron si quería denunciar un “tocamiento indebido” por parte de su compañero de trabajo.

¿Qué sucedió con Adamari López?

La puertorriqueña relató que la situación comenzó cuando un colega de la cadena televisiva se fotografió con ella, mostrando en la imagen un gesto inapropiado al tocar supuestamente su trasero, aunque afirma que no sucedió así.

“Un compañero de trabajo que no estaba en mi mismo show nos tomamos una foto, tenemos una muy buena relación y ese compañero me puso la mano en una parte que parecía que me estaba tocando la nalga, pero no me la estaba tocando”, fueron parte de las palabras de la conductora.

En medio de su relato, López hizo una pausa para aclarar que no fue ella quien presentó la queja ante el departamento de Recursos Humanos; la noticia llegó a través de una persona que sí trabajaba con ella.

Ambos fueron llamados y su compañero comunicó que nunca fue su intención faltarle el respeto.

“Ni siquiera era que yo había hecho una queja, alguien la había hecho por mí. Y yo dije que yo me sé defender solita, a mí nunca nadie me había faltado el respeto y que me parecía que él era muy buen compañero y que no había hecho ninguna de las cosas que la otra persona pensaba que había hecho”, explicó.

Para concluir su relato, López comentó que el incidente no fue grave, pero que su compañero quedó afectado por la acusación.

Además de esto, compartió que su intención nunca fue perjudicar al hombre involucrado.

“Yo no iba a perjudicar a un compañero que no estaba haciendo nada mal, y el pobrecito se quedó como que no sabía ni qué hacer, después no me quería ni tocar”.

¿Qué sucedió con Telemundo y Adamari López?

Adamari López era una de las conductoras más reconocidas dentro de Telemundo y se desempeñaba en ‘Hoy Día’, pero después de 11 años trabajando en la cadena fue despedida. La puertorriqueña aseguró que no se lo esperaba.

“Agradezco esa oportunidad tan maravillosa que me dieron de estar 11 años frente a la pantalla amaneciendo con la gente, disfrutando en cada una de las etapas que tuvo el programa y creo que fue una experiencia muy bonita”, manifestó en una entrevista con el presentador de televisión venezolano, Rodner Figueroa.

