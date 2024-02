Adamari López y La Chiquibaby hablan de cómo el reto de ser madres las unió

Recordemos que, Adamari López y la Chiquibaby se conocieron a través de la cadena Telemundo y del programa Hoy Día. Esto, a pesar de que ambas tienen grandes trayectorias en los medios de comunicación.

Sin embargo, fue en este programa de televisión y, a través del deseo de querer ser madre de ambas, que forjaron su lazo de amistad. Hoy en día Adamari y la Chiquibaby no solo son mejores amigas, son comadres.

Ahora también son compañeras en el show, que emprendieron de manera independiente, a través de la plataforma YouTube, Ada y la Chiqui De Show. Ahí contaron el público sobre sus inicios como amigas.

La maternidad: el fuerte vínculo entre Adamari y la Chiquibaby

Recordaron el momento en que, Stephanie Himonidis, como se llama realmente la Chiquibaby, anhelaba convertirse en madre. Como eso fue algo que, en su momento, Adamari López también quiso y le costó, fue ese pilar de apoyo y buena consejera para la mexicana.

Adamari López y La Chiquibaby estrenan nuevo show juntas. Crédito: Mezcalent

De ahí en adelante, la conexión de ambas y la camaradería no solo la veían los televidentes del show de Telemundo. Todos sus seguidores y personas que, además de admirarlas por sus trabajos de manera independiente, las comenzaron también aplaudir por la bonita amistad que tienen.

“Nadie te habla de la mejor amiga que haces mientras intentas sobrevivir a la maternidad”, leyó desde un mensaje que recibió la Chiquibaby.

“Lo leí. Me recordó muchísimo a ti porque tú estuviste ahí en los momentos más importantes de mi maternidad, de mi proceso de maternidad, porque yo estaba sola en Miami. Yo no tenía familia y tú estuviste ahí”, le dijo a Adamari.

El duro cambio de Adamari López y la Chiquibaby para convertirse en madres

Chiquibaby tuvo que, como la boricua y actual conductora de los shows de Univision, Desiguales y ¿Quién Caerá?, realizarse unos tratamientos de fertilidad. López estuvo a su lado.

“A través de todos esos consejitos que me diste por mi proceso de fertilidad y luego del proceso de estar embarazada y luego se nos pegó la pandemia. Y eso sí siento yo (Ada yo no sé si tú lo sientes así), pero sí nos unió… De ser compañeras, creo que encontramos un vínculo que nos hizo convertirnos en amigas. Que tú me confiaras cosas. El que yo te pudiera confiar cosas que a nadie le iba a decir…”, agregó

Ya sabemos que dentro de la industria del entretenimiento esto es muy difícil. Las agendas de los famosos y la competencia, lo hace a veces cuesta arriba.

Chiquibaby junto a Nicole Suárez, Adamari López y Arantxa Loizaga. Crédito: Hoy Día | Telemundo

Adamari López explicó cómo, los hijos se convierten en unos vínculos para relacionarnos con otras personas y hacer lazos afectivos irrompibles. Tal es el caso de ella con la Chiquibaby y la maternidad.

“De alguna manera nos hizo como ese milagro. Yo me veía reflejada muchas veces en tu angustia. Yo te decía que ese momento iba a llegar y que, cuando llegara, lo ibas a disfrutar mucho. Tanto como lo estás disfrutando hoy con Capri, que está tan grande, tan preciosa…”, agregó la ex de Toni Costa.

Adamari y Chiquibaby, madres modernas

También hablaron de la condición de “working mom”, que en español quiere decir mamás trabajadoras.

“Ser mamá hoy en día no es fácil. Ada y yo batallamos para quedar embarazadas cada una con sus milagros. Logramos tener a unas niñas preciosas, que es Alaïa y yo a Capri Blue y creo que tú me has enseñado cosas y voy aprendiendo cosas”, dijo de esos primeros meses la conductora de Siéntese Quien Pueda.

Reconoció que no es tarea fácil cumplir con todo: “Porque ser mamá hoy en día, con la tecnología, con las inseguridades, con las opiniones de los demás. Después de dar a luz ya estaba trabajando. El no ver a mi hija todo el día yo digo ella se va a acordar que yo a lo mejor no la fui a llevar a la escuela, que no la fui a recoger, que no estuve en ese evento. O sea, sí me entra esa angustia y

difícil”, agregó la Chiquibaby.

Sin embargo, Adamari López le recalcó que también, esas pequeñas mujeres llamadas “hijas”, ven ellas unas mamás luchonas, trabajadoras e independientes.

A partir de ahí, es como estas latinas dejaron claro por qué son unas de las más admiradas de las industria del entretenimiento hispano.

