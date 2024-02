Adamari López menciona a Evelyn Beltrán y Toni Costa habla de la ruptura en Hoy Día

Lo que era un secreto a voces se confirmó. Toni Costa, ex de Adamari López, dijo que rompió hace algunos meses con que era su pareja, Evelyn Beltrán. Esto después de que la boricua hiciera mención a la exnovia del bailarín español.

Evelyn Beltrán y Toni Costa. Foto: Evelyn Beltrán y Toni Costa Crédito: Evelyn Beltrán y Toni Costa | Cortesía

Fue durante su nuevo podcast con La Chiquibaby “Ada y Chiqui De Show“, dónde Adamari López se refería a la ex de Toni Costa, Evelyn Beltrán: “Estuve en el programa de La Mesa Caliente, cuando estaban ellos de estreno… Me preguntaron sobre una pregunta que tenía que ver relacionado a una pareja que Toni tenía o que tiene bueno tiene no sé. En fin…”

De inmediato, fue la modelo e influencer la que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Jamás le des el poder a alguien que es infeliz, de quitarte tu paz. Dios Bendiga tu alma. Esas personas odian verte feliz y triunfando en la vida, aunque ellos lo tengan todo, porque son tan ricos que lo único que tienen es dinero”, escribió la ex de Toni Costa.

Lo que siguió las horas siguientes fue un comunicado por parte de ambos, en el que confirmaba que Toni y ella habían terminado.

“No es nada fácil hacer este tipo de comunicados. Pero con profundo respeto y cariño queremos compartirles que, desde hace unos meses, y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Nos separamos en buenos términos; estamos tranquilos y en paz conservando el afecto, admiración y respeto mutuo”, fue parte de lo que publicaron ambos de sus perfiles de Instagram.

Toni Costa se sincera de la ruptura con Evelyn Beltrán en Hoy Día

Inmediatamente después, Toni Costa habló, a través del programa Doy Día, antiguo show que conducía que Adamari López. Contó a Penélope Menchaca que, efectivamente, habían terminado.

Lo más justo es compartir con la gente nuestra situación actual como como pareja. Hace meses que esto ya ocurrió. Entonces, lo compartimos ahora”, comenzó diciendo quien fuera estrella de Mira Quién Baila.

Cuando se le preguntó por la razón de la ruptura, Toni no respondió a la misma. “Porque sí. Terminamos porque la relación se acaba, como acaba cualquier pareja. No somos ni los primeros, ni los

últimos. Y lo que se dice en el comunicado ,y que siempre voy

a respetar”, dijo el bailarin y padre de Alaïa Costa.

Adamari López no ha hecho mención a nuevamente a la ruptura. Sin embargo, la conductora y actriz puertorriqueña está de estreno, pues no solo su show por UniMás ¿Quien Caerá?, sigue al aire.

Ahora emprende un nuevo proyecto, también a través de Univision llamado “Desiguales”, junto a Migbelis Castellanos, la Doctora Nancy, Karina Banda y Amara La Negra.

Toni también está muy enfocado en la competencia del show en el que está trabajando “Hoy Día Bailamos”. Ambos continúan compartiendo la paternidad de Alaïa Costa López.

Adamari López, Toni Costa y Alaïa. Crédito: Telemundo/Alex Tamargo | Telemundo

