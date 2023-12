Toni Costa asegura que Evelyn Beltrán le da colágeno, vida y movimiento

Toni Costa, bailarín español profesional, que se dio conocer en los Estados Unidos a través del reality show de Univision “Mira quién baila”; y su posterior relación con la estrella de la televisión, Adamari López, dio una entrevista exclusiva a Alejandro Chabán.

En la misma, se paseó por los momentos duros que le tocó vivir tras la separación de la madre de su hija a Alaïa Costa López. Por primera vez, Toni confesó haber vivido un proceso depresivo. También contó cómo salió de la tristeza y su breve soltería.

Toni Costa volvió a abrir las puertas al amor y comenzó una relación con la influencer y modelo Evelyn Beltrán. Durante mucho tiempo, el español fue señalado de infidelidad a la que en ese entonces era la conductora del show de Telemundo, Hoy Día.

Durante la entrevista con Alejandro Chabán en su podcast, Toni Costa pudo explicar cómo llegó a conocer a Evelyn Beltrán, pero sobre todo la energía que esta le inyectó a su vida.

“Llega con 26 años a mi vida. Era como una bomba. Vino a revolucionarme por completo. A darme alegría, a darme movimiento, a darme color, felicidad, música. ¡A darme de todo! Todo eso me lo dio Evelyn… Evelyn vino para darme mucha alegría. Literalmente, me levantó”, explicó Toni Costa sobre su novia.

La juventud de Evelyn Beltrán para Toni Costa

Por supuesto, también bromeó con su amigo y habló de la diferencia de edad que existe con su actual pareja Evelyn Beltrán.

“Muchacho, yo tengo que meterle durísimo a todos los suplementos. Yes You Can para aquí, Yes You Can para allá.. Mis “replacements”, el gimnasio, todo porque tengo que estar mejor que nunca. Y ahora que tengo que acabo de cumplir 40 años, me siento mejor que nunca“, agregó Toni Costa de una manera muy jocosa.

También dijo cómo, en muchas oportunidades, esta diferencia de edades son absolutamente positivas: “Yo me siento muy bien. Yo me siento que estoy agarrando todo el colágeno posible”.

Aclaró como Evelyn Beltrán no fue una consecuencia de su separación con Adamari López. Sin dar muchos detalles, habló de cuando las relaciones ya definitivamente están rotas por distintas situaciones.

“Si yo hubiera preferido clavar el clavo aquel, pues hubiera seguido con mi clavo apuntando para allá. Ya mi clavo quería clavar de otra manera“, agregó.

La etapa de duelo de Toni Costa

Para muchos, la separación de Adamari López y Toni Costa sucedió de manera repentina, así como su siguiente relación. Alejandro Chabán habló con él de esto y su tiempo para el duelo.

Asegura que para todo el mundo puede ser diferente y que todo es válido. Pero sobre todo, Toni Costa habló de lo que aprendió y de las herramientas que utilizó para salir de manera rápida, efectiva y positiva de los momentos difíciles.

También sobre cómo él, junto a la estrella del nuevo show de Univision “¿Quien Cae?”, Adamari López, lograron transformar su amor en una buena relación por el bien común de su hija Alaïa.

“Te estás respetando a ti y estás respetando a lo que tuvieron. Te quedaste con lo mejor, que es lo mejor que pudiste hacer para sanarte y crecer en positivo. Aparte, estás dándole valor a su día que fue bonito, que fue por lo que trabajaste… Ese respeto se guarda para toda la vida…“, dijo Toni.

También agregó que una separació puede demostrarte a quién tuviste a tu lado todo el tiempo: “¿Sabes cuanto tú conoces de tu expareja? Cuando te separas de él o de ella. Ahí es cuando lo conoces de verdad. Porque en ese momento ha perdido todo el compromiso o miramiento o lo que sea, para sacar lo que tenía por ahí guardadito”.

¿Sonarán campanas de boda para Evelyn y Toni?

Con el futuro, no se apura, trabaja en ser un buen padre a diario y en apoyar a Adamari López en esta labor. También, en disfrutar la nueva oportunidad de compartir su corazón con Evelyn Beltrán y las condiciones tal cual como les llegaron.

“No (en cuanto a boda), estamos bien. Es mejor que la cosa fluya. Nos gusta mucho viajar. Nos gusta mucho disfrutar. Ella vive afuera. Hoy por hoy no puede ser. Lo disfrutamos de otra manera“, cerró.

