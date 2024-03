¡Toni Costa y su hija Alaïa sorprenden a sus seguidores con su nueva aventura juntos!

¡Alaïa y su padre Toni Costa están listos para seguir coleccionando momentos juntos! Los dos han embarcado en un viaje a España por motivo de las vacaciones de primavera.

A través de sus redes sociales, Costa escribió “❤️LLEGAMOS A ESPAÑA!!!!🇪🇸

No hay nada como planificar un viaje tan especial junto a Alaïa, nos esperan dias de ver a la familia, ir a Andorra, hacer snowboard, viajar y seguir creando memorias juntos”.

El bailarín español se encargó de compartir un video de su experiencia junto a Alaïa. En el video se observa cómo llegan al aeropuerto y como se reúne con su abuela.

En España reside gran parte de la familia de Costa y aprovecharán todos los días de las vacaciones para compartir juntos.

Adamari López se hace cambio de look

Mientras Toni Costa y Alaïa preparaban sus vacaciones de primavera, Adamari López se sometía a un cambio de look por parte del conocido estilista Jomari Goyso.

López se aplicó una corrección de color, de acuerdo a la explicació de Goyso. El cambio de look resalta más los ojos de la conductora de televisión.

En el pie de foto de la publicación compartida se lee “Aquí está el resultado de la primera corrección de color del cabello de @adamarilopez (yo se lo pusiera aún más castaño) ¿qué opinan? Tq Adamari!!!”

Por lo escrito, esta no será la primera vez que la puertorriqueña visite el salón del estilista.

Tanto Toni Costa como Adamari López en sus redes sociales son abiertos con sus seguidores, no solo cuando se someten a cambios de looks, también sobre su trabajo y, en especial, sobre su familia.

Ambos mantienen una relación cordial y amena por el bienestar de su hija, Alaïa. El 4 de marzo, día de cumpleaños de su hija. Los tres lucieron felices junto al pastel.

En las redes sociales, los seguidores compartieron sus buenos deseos y expresiones de felicidad:

Cuando cerró sus ojitos antes de soplar las velas y pedir el deseo, y sus papás que aparecen y le dan un beso, es como si ese hubiera sido su deseo y se acaba siendo realidad 🥲❤️

Que siempre conserves ese amor y nobleza que trae tu corazón princesa. Te amo.

Que hermoso ver este tipo de mensaje en las redes sociales, por más relaciones sanas de padres e hijos, felicidades a ustedes 👏👏👏❤❤

¿Por qué terminaron Toni Costa y Adamari López?

Los padres de Alaïa eran de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo latino y su separación fue inesperada.

De hecho, hasta el día de hoy, existen interrogantes y, hace pocos días, López habló al respecto en su podcast.

“Mucha gente a lo mejor piensa que desde que me dejé de Toni, me veo diferente, mejor… Pienso yo que no teníamos una relación saludable, y no porque él sea una mala persona, simplemente porque llegamos a un punto donde la relación, probablemente, a los dos no nos hacía bien. Y esa presión que yo tenía me hacía quedarme en ese círculo vicioso, y hasta que no logré salir de ahí, no logré lo que quería lograr”, expresó delante de su amiga y comadre Chiquibaby.

