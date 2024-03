Adamari López hace una traviesa confesión sobre su vida íntima con Toni Costa

Adamari López, quien recientemente estrenó su programa en conjunto con Chiquibaby a través de YouTube, sigue dando de qué hablar con las confesiones que ha hecho con respecto a su vida amorosa. Y es que a solo una semana de haber dado detalles sobre su separación de Luis Fonsi y Toni Costa junto a Yordi Rosado, la boricua ha hecho una traviesa revelación sobre su vida íntima con el bailarín español. ¿Que fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante la más reciente edición de “Ada y Chiqui de Show” que las famosas se encargaron de hablar sobre como enfrentaron su embarazo y el proceso para traer al mundo a las pequeñas Alaïa y Capri Blu.

De acuerdo con la boricua, su proceso no fue nada fácil debido a los problemas de salud a los que se enfrentó anteriormente, específicamente al cáncer de mama. No obstante, eso no la detuvo para hacer todo lo que estuvo en sus manos para lograr su objetivo.

“Sabía yo que iba a ser bastante difícil quedarme embarazada”, expresó Adamari, López, lo que Chiquibaby complementó con la pregunta: ¿Lo intentabas a diario?”, y sin pena alguna la ex de Toni respondió: “Lo intentaba delicioso, sí, lo intentaba a diario”.

Tras su picante confesión, la presentadora del programa “Desiguales” rectificó diciendo entre carcajadas: “El delicioso a lo mejor estuvo de más, pero bueno, también está incluido”.

Como resultado de este episodio, las famosas recibieron decenas de comentarios en los que muchas mujeres se identificaron con el proceso que ambas vivieron rumbo a la maternidad.

“Me encanta como hablan por que son como son, y los dichos que dicen tanto mexicanos y puertorriqueños. Adelante con sus vidas y sus hijas bellas”, escribió un usuario. Otro añadió: “Ada es original, sincera, sin tapujos ni miedos. ASÍ SE habla. ¡Bravo!”.

