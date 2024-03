Adamari López reveló que estuvo en un coma inducido y esta fue la razón

Vaya revuelo causó la actriz y conductora Adamari López durante su más reciente entrevista con el mexicano Yordi Rosado, donde la boricua abrió su corazón y destapó detalles de su vida privada nunca antes mencionados al público.

Prueba de ello fue el difícil capítulo en su vida durante el que tuvo que ser sometida a un coma inducido por tres semanas, algo que se derivó de lo que ella consideraba un padecimiento “inofensivo”, una gripa. Sin embargo, los síntomas que este le provocó terminaron por encender las alarmas entre su equipo y seres queridos.

“Pasé un susto muy grande con lo de la influenza. A mí me dio lo que pensaba que era un catarro y se me fue complicando, y como no soy de ir al doctor, pensaba que se me iba a quitar porque era una gripe”, reveló Adamari López para el programa de entrevistas transmitido por la señal de YouTube.

La famosa relató que la televisora para la que trabajaba en ese entonces no le permitió devolverse a casa para descansar: “Fui con mi doctor, me recetó medicamento pero no me hizo la placa de pecho, el doctor me dijo ‘descansa y si te sientes mejor, el viernes ve al trabajo’. Soy súper responsable, solo al falto al trabajo si estoy grave”.

“Cuando me vieron, físicamente no me veía bien, me dijeron: ‘regresa a tu casa que no estás bien, ve al doctor’. A la muchacha que me ayuda a cuida a Alaïa, le di el día libre. Entonces, me quedé con mi hermana Adalin y mi hija. La niña quería ir a un lugar de juegos porque estaba aburrida, me pidió que la cargara y cuando subí unas escaleras sentí que me iba a desmayar”, añadió a su relato.

No pasó mucho tiempo antes de que las tres semanas en coma hicieran notar sus efectos secundarios: “Tres meses con terapia de caminar y hablar, perdí masa muscular”.

Tras haber superado este trago amargo, Adamari López argumentó que se mantuvo rodeada de personas que la ayudaron de forma incondicional: “Mi hermano dice que lo llamaba con la mano, pero no podía respirar. No lo recuerdo, solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario, dibujos de los niños que estudiaban en la escuela con Alaïa y un tubo en la garganta. No entendía que estaba pasando”, dijo con mirada cristalizada.

