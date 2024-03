Adamari López revela cómo fue tratada debido a su sobrepeso

Adamari López siempre ha sido muy sincera en cuanto a los problemas que ha tenido a causa de su peso, pero ahora trató el tema de la discriminación en el programa “Desiguales”, conducido por Amara La Negra, Karina Banda y Migbelis Castellanos.

La actriz y conductora de 52 años expresó que aunque está acostumbrada a que la llamen de varias formas, eso no significa que dichos términos no sean ofensivos: “Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón. Yo, por ejemplo, muchas veces me han dicho “chichón de piso” porque soy muy chiquita…Quizás he sentido que cuando estaba gordita las oportunidades de trabajo, aunque tenía trabajo, no se me daban tanto como cuando estaba delgada”.

En el programa también se tocó el tema de que la discriminación podría ser penalizada, y Adamari habló al respecto: “Se presta para nuevas demandas, para nuevos problemas en los que los empleadores tendrían que meterse si supuestamente se les prueba que están discriminando contra la persona a la que no contratan, y lo que hay que demostrar es que tenemos el conocimiento suficiente o la preparación suficiente como para poder ejercer ese empleo. Si no es, en algún otro lugar habrá para que tú puedas ir y demostrar tus capacidades”.

Hace un mes Adamari López estrenó su podcast “Ada y Chiqui De Show”, que conduce junto con su amiga Stephanie Himonidis “Chiquibaby”. En el más reciente episodio hablaron sobre los comentarios que los haters escriben en las redes sociales, y la puertorriqueña fue muy clara en cuanto a lo que opina de esos textos: “Cuando a veces empiezo a leer y hay cosas que me empiezan a robar mi paz dejo de leer, porque no me voy a alimentar de esos comentarios. No quiere decir que no me duelan o que no me afecten, pero precisamente yo sé parar cuando no me gustan los comentarios, para no mortificarme y no quedarme con eso en la cabeza. A mí no me molesta que alguien me diga que estoy gorda, pero decirte adjetivos calificativos con ese dolo de “parece Miss Piggy” o cosas que son…ni las quiero seguir mencionando ni agrandando tanto. Esas cosas sí molestan y si hieren, porque por más seguridad que yo tenga pues no dejo de ser un ser humano”.

Finalmente, Adamari (que también funge como conductora del programa de concursos “¿Quién Caerá?”) dijo que nunca ha escrito comentarios negativos en redes, y envió un mensaje a quienes sí lo hacen: “Yo no le escribiría a nadie algo para ofender…si no tiene algo positivo que decir, no escriba nada. ¿Qué, va a escribirle y a botar basura por la boca contra otra persona? Tanto hablamos…porque si se lo hacen a usted, o si se lo hacen a su hijo se ofende, ahí sí está mal, pero ¿está bien que usted se lo haga a alguien más?”

