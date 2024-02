Así de radiante luce Adamari López al natural, ¡y sin una gota de maquillaje!

La actriz y conductora puertorriqueña Adamari López se encuentra viviendo una de las etapas más plenas de su vida a nivel profesional y personal. Prueba de ello son sus más recientes proyectos en televisión y plataformas digitales, así como las publicaciones en las que se deja ver cada vez más cómoda consigo misma.

Una de sus más recientes hazañas en Instagram incluyó la publicación de un cómico video con el que no solo le robó un par de carcajadas al público, también se dejo ver al natural y sin una gota de maquillaje, con una apariencia de lo más jovial.

Adamari López apareció a cuadro sentada desde un sofá mientras se le escucha recitar las palabras: “Un hombre y una mujer pueden ser amigos sin necesidad de que haya sexo entre ellos. A esto se le conoce como: matrimonio”.

Este cómico audio no hizo más que desatar una ola de mensajes en los que el público externó su gusto por el sentido del humor de la boricua. Además, no faltaron aquellos que hicieron cuenta de su look natural, argumentando que luce “despampanante y jovial”.

“Ese rubio le queda espectacular”, “Belleza de mujer te admiro mucho”, “El rubio se te ve divino, gran elección”, “Guapísima y divertida. El combo completo”, “Tú y tus grandes verdades Ada”, “Te ves preciosa”, “Omg aquí pareces hermana de tu hija Alaïa” y “Estás muy linda”, son algunas de las reacciones que generó la famosa tras su post.

Cabe recalcar que este video surge a solo unos días de que Adamari López diera la bienvenida a un nuevo reto profesional en la cadena Univision, de la mano de Karina Banda, Migbelis Castellanos y Amara la Negra. Dicho programa lleva por título “Desiguales” y en el las famosas debaten sobre temas polémicos y de interés para el público.

