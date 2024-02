Adamari López muestra la cicatriz de su batalla contra el cáncer: “La llevo con orgullo”

La presentadora de televisión Adamari López no tiene miedo de mostrarse vulnerable ante su público, ni de hablar sobre temas que mucho preferirían evitar. Así lo demostró recientemente en una conmovedora charla junto a su amiga y compañera de escena, Chiquibaby.

Fue durante el más reciente episodio del programa de YouTube “Ada y Chiqui De Show” que las famosas hablaron sobre la belleza, las transformaciones estéticas y el amor propio.

Al momento de compartir su experiencia bajo el bisturí, Adamari López dejó a más de uno con la boca abierta al hacer referencia a la mastectomía que se le realizó durante la batalla que enfrentó contra el cáncer de mama.

“Terminé operándome los dos. Hoy día, después de mi cirugía, todavía me queda marca en esta parte del seno, y en la parte de abajo. Llevo la cicatriz con muchísimo orgullo, creo que me la han visto en el libro. Y después también me hice como el pezón, que me quedó súper bien”, reveló la famosa mientras mostraba parte de su cicatriz ante las cámaras.

De acuerdo con la mamá de Alaïa, este episodio en su vida la hizo sentir pavor de volver a pisar un quirófano, razón por la que es muy cautelosa al momento de elegir los “arreglitos” a los que se somete para mantener un físico de infarto.

“Después de eso, nadie quiere volver a hacerse una cirugía. Las cirugías que me he hecho han sido en relación con los senos y no me arrepiento porque hoy día estoy viva y saludable, pero tendría que ser algo muy vital como para que me meta en un quirófano y me opere”, añadió.

Asimismo, Adamari López y Chiquibaby instaron a sus escuchas a no perder el piso en cuanto procedimientos estéticos se refiere, pues si no se pone como prioridad la salud, ningún cambio físico merece la pena.

