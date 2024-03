Evelyn Beltrán ofrece nuevos detalles sobre su separación de Toni Costa

Luego de dos años de relación, Evelyn Beltrán y Toni Costa decidieron tomar caminos separados, compartiendo esta noticia con el público sin dar a conocer las causas que los llevaron a tomar esta decisión. Sin embargo, es a pocos meses de este hecho que la famosa decidió revelar algunos detalles sobre el momento exacto en el que se dieron cuenta que la mejor opción era dar por concluido su romance.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas desde su perfil oficial en Instagram que la empresaria dio respuesta a tres importantes interrogantes: cuándo es que decidieron tomar caminos separados; cómo se siente en cuestiones del corazón y está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor.

De acuerdo con Evelyn Beltrán, el tiempo cura las heridas y si bien ahora mismo no está buscando pareja, está posibilidad no es una con la que esté en contra: “El tiempo que a mi corazón le haga falta. No sé lo que el mañana me espera, pero a mis 29 años creo que sería una locura cerrarme al amor”, añadió.

Si bien esta respuesta no reveló la causa de su separación con Toni Costa, sí que despejó las dudas sobre el momento en el que ambos decidieron separarse: “Mi relación terminó a finales de octubre 2023”, contó dentro de la misma respuesta.

Al ser cuestionada sobre la atención mediática -no siempre positiva- que ha recibido tras el fin de su relación con el bailarín español, Evelyn Beltrán indicó que al principio fue muy difícil, pero ahora las críticas no la afectan porque ella es la única que conoce la realidad de la situación.

“Pasé por muchas cosas, pero todo eso me hace más fuerte. En su momento no entendía por qué era todo el mundo en mi contra cuando yo no hice nada más que enamorarme y dar todo lo que llevaba en el corazón”, explicó la famosa.

