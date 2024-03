Evelyn Beltrán y el emotivo mensaje que le dedicó a Alaïa por su cumpleaños

La influencer mexicana Evelyn Beltrán dejó con la boca abierta a más de uno luego de mostrar imágenes, por primera vez, de uno de los momentos que vivió junto a Alaïa, la hija de su ahora ex pareja Toni Costa, para dedicarle un tierno mensaje por su cumpleaños. ¿Que fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Desde su perfil oficial de Instagram, la famosa optó por dedicarle unas tiernas palabras a la hija del bailarín español con motivo de su cumpleaños número 9, algo que no pasó desapercibido para el público, ya que durante su relación con el famoso habría preferido mantener un perfil bajo con respecto a su vida privada.

Beltrán, de 29 años decidió publicar un emotivo video a través de sus historias de Instagram en el que se le ve abrazar a la pequeña Alaïa mientras ambas disfrutan de un día de playa.

“Feliz cumpleaños mi niña bonita. Amé mucho conocerte y compartir contigo momentos especiales. Que Dios te bendiga hoy y siempre”, escribió la creadora de contenido que finalizó su noviazgo de 2 años con Toni Costa algunos meses atrás.

Como era de esperarse, esta actividad en redes sociales no hizo más que atraer la atención de los internautas que siguieron de cerca su romance con el ex participante de “La Casa de los Famosos”. Sin embargo, Evelyn Beltrán, no realizó más comentarios al respecto.

Quienes sí tiraron la casa por la ventana durante la fecha especial de Alaïa fueron sus padres, Adamari López y Toni Costa, quienes recurrieron a las redes sociales para dar una probadita de lo que se vivió durante su festejo de 9 años.

“Feliz cumpleaños princesa de mami. Que felicidad verte crecer y acompañarte en cada paso de tu vida. Deseé tanto un hij@ y Dios me premió contigo. El tiempo pasa muy rápido, más rápido de lo que yo quisiera. Ya son 9 años llenos de alegrías, de sentir a tu lado el amor más lindo y puro“, escribió la conductora boricua para acompañar un carrusel de imágenes de ambas.

Eres una niña dulce, buena, noble y cariñosa, sin duda alguna mi bendición más grande. Recuerda que no importa lo que pase, aquí estaré para ti, lista para seguir creando memorias juntas, para abrazarte en los momentos que necesites y para impulsarte siempre a que logres tus sueños. Feliz cumpleaños”, finalizó.

Seguir leyendo:

• La ex pareja de Evelyn Beltrán habla sobre su ruptura con Toni Costa: “No es ninguna sorpresa”

• Adamari López menciona a Evelyn Beltrán y Toni Costa habla de la ruptura en Hoy Día

• Toni Costa habló del prejuicio sobre su sexualidad y hacia los bailarines