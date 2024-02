¡Sin rencores! Adamari López y Chiquibaby opinan sobre los cambios que ha sufrido “Hoy Día” tras su salida

La amistad de Adamari López y Chiquibaby comenzó durante su participación en el programa “Hoy Día” y ha trascendido luego de que ambas salieran del matutino a tal punto de compartir su propio show en Youtube.

Fue justamente durante su más reciente episodio de “Ada y Chiqui De Show” que las conductoras se pronunciaron con respecto a los cambios que ha sufrido la producción de Telemundo de la que formaron parte.

“Yo quisiera que el público siguiera apoyando muchísimo el programa. Nosotros hemos dejado grandes compañeros en él y sabemos que cada vez que hay un cambio en una cadena de televisión hay ese tipo de cambios que puede afectar al equipo”, expresó Adamari López con respecto a la salida del productor Dio Lluberes.

Por esta razón, la puertorriqueña hizo un llamado a que el público deje de lado las críticas y que abrace las nuevas propuestas que el matutino tiene por ofrecer: “‘Hoy Día’ es un proyecto muy lindo donde nosotros hicimos grandes amistades, crecimos profesionalmente. A mí me dio la oportunidad por 11 años de que la gente me viera en otra faceta que no fuera la de actriz, así que yo tengo muchísimo agradecimiento para el programa, para la empresa y para cada uno de los compañeros que compartí con ellos, así que quiero que les vaya bien y que la gente los siga apoyando”.

Por su parte, Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”, secundó la opinión de Adamari López al afirmar que de no haber participado en dicha producción no estaría en donde se encuentra ahora.

“La verdad es que siempre deseando lo mejor, es una empresa que nos dejó mucho. A mí me dio la oportunidad de consolidarme como una conductora aquí en Miami. Estoy eternamente agradecida por eso, me trajo aquí“, expresó.

Es así como las presentadoras dejan más que claro que no existen rencores tras sus abruptas salidas de “Hoy Día”, show que actualmente cuenta con Penélope Menchaca, Daniel Arenas, Andrea Meza y Chiky Bombom como conductores.

