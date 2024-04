Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de abril de 2024

Piscis

Oportunidad de crecimiento laboral, te viene cambio de puesto, horario u oportunidad de algo nuevo que te hará ganas más dinero. Días buenos se aproximan, cambios en tu forma de pensar, madurarás mucho en estos días y comprenderás el por qué de muchas cosas. Embarazo en un familiar cercano o amistad. Es importante que no confíes tanto en personas que ya te traicionaron en tu pasado y te hicieron algún daño. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema. Podrías contraer una infección en estos días, trata de cuidar más tu alimentación, unas vitaminas te ayudarán mucho para tu falta de ánimo y energía. Varios amores de tu pasado se harán presentes en estos días, ni te emociones que no son personas que necesites en tu vida. La vida es corta, no te quedes con ganas de nada, ten presente que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Acuario

Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías estar perdiendo el piso. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Hay días en que te desesperas por no poder materializar tus sueños, se constante en su lucha que las cosas llegarán en el momento exacto y justo ni antes ni después. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. No permitas que se pasen de listos contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño.

Capricornio

Cuida mucho la forma de decir las cosas podrías estar lastimando a persona que son muy importantes para ti. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. Si tienes pareja es importante que haya más comunicación, respeto y tolerancia entre ustedes pues podrían estar entrando en conflictos debido a que han pasado la línea del respeto entre ustedes. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Visita de familiar o de persona muy importante para ti se aproxima. Tu forma de decir las cosas es muy seca y dura, eso afectará mucho el ambiente donde te desenvuelvas. Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Los sueños se materializan cuando se es constante así que no bajes la guardia por nadie. Si tienes pareja la vida les pondrá las oportunidades para mejora y solucionar cualquier problema que pudiera estar afectando su unión.

Sagitario

No te creas de chismes y confía solo en lo que ven tus ojos. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas que otras personas opinan de ti. Un nuevo amor aparecerá a finales del mes, llegará por medio de una red social o fiesta a la que serás invitado. Persona van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar pues estas en una etapa en la cual comenzarás a renovar tu círculo de amistades. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la caricia, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Podrías caer en una situación de conflicto al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Grandes oportunidades en el amor sin embargo no sabrás cual es el mejor camino para ti. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super bien y otros que ni te miren porque explotarás por cualquier tontería.

Escorpión

No permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo que terminará separándolos. Aprende a ver más por ti ante de querer resolverle la vida a las demás personas. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Oportunidad de iniciar un negocio, hay muchas posibilidades que te vaya excelente si le pones el empeño adecuado. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos.

Momento de pensar hacia dónde vas y ver qué proyectos faltan por cumplir de los que prometiste al iniciar el año. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte y buscas a las personas correctas que te puedan ayudar.

Libra

Viene amistades del pasado, regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón, solo ponte las pilas para que no se repita la misma historia. No te dejes manipular por nadie, aprende a tomar tus propias decisiones. Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor. Debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida pero bien que te destantea. Cambios en tu forma de actuar con las demás personas, te has vuelto algo duro o dura en lo que respecta a tus sentimientos. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

Virgo

Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, has aprendido a madurar mucho y sabes con quien sí y con quien ya no más. Hay días en que te sentirás triste y eso se deberá a que no sabes si vas por el camino correcto en tus metas. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría o podrías salir perdiendo. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Un accidente, caída o golpe se presentará en estos días. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida.

Leo

Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo. Momento de poner las cartas sobre la mesa, si tienes pareja y han existido problemas y distanciamiento es momento de dejar las cosas en claro y sacar a la luz todo eso que a ambos les incomoda. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación aunque te costará mucho trabajo. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Podrías contraer una infección en estos días, trata de cuidar más tu alimentación, unas vitaminas te ayudarán mucho. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían.

Cancer

Posibilidad de un viaje que te dejará un gran sabor de boca. La vida te quitará varias amistades que no son de fiar, comenzarás a ver las traiciones y empezarás alejarte de ellas. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Si tienes pareja los días y los hechos te mostrarán si estas con la persona correcta. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema. No des explicaciones a quienes no te las piden y no necesitas dárselas. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Días buenos se aproximan, cambios en tu forma de pensar, madurarás mucho en estos días y comprenderás el por qué de muchas cosas. Embarazo en un familiar cercano o amistad.

Géminis

Trata de confiar más en tu capacidad de lograr tus metas y sueños, estas en una etapa muy perra en la cual si lo deseas cumplirás esas metas que traes en mente. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, te darás cuenta que te ha mentido constantemente. Varios amores de tu pasado se harán presente en estos días, ni te emociones que no son personas que necesites en tu vida. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente que solo quiere dañar tu existencia y arruinar tus planes. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar.

Tauro

Si tienes pareja la vida les pondrá las oportunidades para mejora y solucionar cualquier problema que pudiera estar afectando su unión. Aprende a ver más por ti ante de querer resolverle la vida a las demás personas. Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías estar perdiendo el piso. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas que otras personas opinan de ti. Suerte en juegos de azar. Un familiar necesitará mucho de ti en estos días, no lo descuides y ayúdale en lo que necesite. No te creas de chismes y confía solo en lo que ven tus ojos. Persona van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar pues estas en una etapa en la cual comenzarás a renovar tu círculo de amistades. Cuida mucho la forma de decir las cosas podrías estar lastimando a persona que son muy importantes para ti.

Aries

Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor. No te dejes manipular por nadie, aprende a tomar tus propias decisiones. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte y buscas a las personas correctas que te puedan ayudar. Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Amores de una noche se visualizan en estos días. Tu carácter tan dominante podría meterte en un problema muy fuerte con una amistad cercana. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos u horarios de trabajo. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida.