La Casa Blanca confirma que analiza el cierre a la frontera para el control de inmigrantes

WASHINGTON, D.C.- El gobierno del presidente Joe Boden analiza sus opciones para cerrar la frontera y tener un mejor control del flujo migratorio, confirmó la portavoz de la Casa Blanca.

“No hemos tomado una decisión”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre en la conferencia del jueves por la tarde.

“Pero en lo que respecta a lo que estamos analizando, siempre estamos buscando opciones”, reconoció. “Simplemente no tengo nada. Siempre vamos a evaluar nuestras opciones. Simplemente no tengo nada que compartir. No, no hemos tomado una decisión”.

El presidente Biden dijo a Univision que analizaba el poder que pudiera concederle la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés).

“Siempre que el Presidente considere que la entrada a los Estados Unidos de cualquier extranjero, o de cualquier clase de extranjeros, sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos podrá […] suspender la entrada a todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros“, dice la INA.

Según el plan ejecutivo, la frontera sería cerrada cuando el flujo de migrantes rebase los 5,000 por día. En este momento la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reporta que hay un flujo estimado en alrededor de 4,000 migrantes, pero eso no significa que se permita su ingreso.

Jean-Pierre dijo que la Administración Biden siempre ha considerado las “acciones ejecutivas” como parte de las políticas en inmigración, pero en el caso del cierre de la frontera se refirió más al plan bipartidista detenido en el Congreso.

¿Qué es el proyecto bipartidista de inmigración?

Senadores demócratas y republicanos, con el aval de la Casa Blanca, acordaron un proyecto de ley bipartidista para fondos suplementarios en seguridad nacional, que incluye $20,000 millones de dólares para la frontera.

Tal proyecto, entre otros aspectos, considera endurecer las peticiones de asilo y restringir otras protecciones a inmigrantes, pero también conferir al presidente Biden la facultad para cerrar la frontera. Sobre ese punto, algunos republicanos han señalado que el presidente ya tiene dicho poder bajo la INA.

En 2020, el gobierno del entonces presidente Donald Trump se habría basado en la Sección 2012(f) de la INA para implementar el Título 42, un programa para evitar el cruce de inmigrantes y expulsarlos en forma acelerada que la Administración Biden mantuvo hasta mayo del 2023.

La portavoz Jean-Pierre expuso que la Administración Biden defiende el plan bipartidista, con el que podría avanzar en asuntos migratorios. Eso incluiría el cierre a la frontera cuando se considere necesario.

“Lo que continuaremos haciendo es, porque existe una propuesta que es bipartidista, es decir, que abordaría los desafíos que estamos viendo en la frontera, que creemos que son importantes”, dijo. “Fue apoyado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los sindicatos de la Patrulla Fronteriza. Es una propuesta bipartidista, nuevamente, que creemos que sería dura y justa. Queremos que el Congreso avance con ello”.

