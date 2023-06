Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a la política de liberación de inmigrantes de Biden

Un tribunal federal de apelaciones apoyó la demanda de la fiscal general de Florida, Ashley Moody contra la política de libertad condicional de inmigrantes indocumentados del gobierno de Joe Biden, y mantuvo los fallos que bloquearon la liberación de inmigrantes.

Un panel de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta, Georgia, rechazó el lunes una solicitud de la administración de Biden para suspender dos fallos del juez de distrito T. Kent Wetherell, con sede en Pensacola, quien dijo que las políticas violaban la ley federal.

Las políticas, conocidas como “Parole Plus Alternatives to Detention” y “Parole with Conditions”, permitieron la liberación de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos por la frontera sur en medio de problemas como el hacinamiento en los centros de detención mientras los inmigrantes estaban a la espera de presentar sus casos ante autoridades de EE.UU.

En la demanda presentada por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, se exigió al tribunal que bloqueara la liberación masiva de inmigrantes indocumentados en EE.UU. después de la expiración de la orden de salud pública del Título 42.

En un desafío presentado por la oficina de Moody, Wetherell rechazó en marzo Parole Plus Alternatives to Detention, también denominado “Parole+ATD”.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional avanzó con la política de libertad condicional con condiciones, pero Wetherell emitió en mayo una orden judicial preliminar para bloquearla.

Qué es la libertad condicional en inmigración

La autoridad de libertad condicional, que permite a las personas ingresar a Estados Unidos por un período de tiempo limitado por razones humanitarias urgentes o para un beneficio público importante, ha existido en la ley de inmigración durante más de 70 años y ha sido utilizada de manera variada y extensa tanto por demócratas como republicanos. administraciones

La administración se ha comprometido a utilizar la autoridad de libertad condicional para facilitar la entrada de hasta 30,000 ciudadanos combinados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) a los Estados Unidos cada mes, conocidos colectivamente como los procesos de libertad condicional CHNV.

Una segunda vía nueva se basa en el uso mejorado por la administración de Biden de un proceso de solicitud móvil: una aplicación llamada CBP One, para solicitar citas y solicitar asilo.

Qué significa el bloqueo a la liberación de inmigrantes

Suspende la aplicación de la autoridad discrecional que el Congreso otorgó al secretario de seguridad nacional para conceder la libertad condicional a individuos en Estados Unidos bajo ciertas circunstancias mediante el uso de juicios razonados y razonablemente explicados sobre si esas circunstancias se han cumplido en casos individuales, según el reporte titulado “El uso de la autoridad de libertad condicional para inmigrantes por parte de la administración Biden es un enfoque inteligente y legal para los desafíos migratorios actuales”, de The Center for American Progress.

The Center for American Progress sostiene en ese reporte que: “Los desafíos legales a los nuevos procesos de libertad condicional de inmigración carecen de mérito y socavarán los esfuerzos de gestión fronteriza y las soluciones migratorias regionales si tienen éxito.”

La autoridad de libertad condicional, que permite a las personas ingresar a los Estados Unidos por un período de tiempo limitado por razones humanitarias urgentes o para un beneficio público importante, ha existido en la ley de inmigración durante más de 70 años y ha sido utilizada de manera variada y extensa tanto por demócratas como republicanos. administraciones

La administración se ha comprometido a utilizar la autoridad de libertad condicional para facilitar la entrada de hasta 30,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) a los Estados Unidos cada mes, conocidos colectivamente como los procesos de libertad condicional CHNV.

Una segunda vía nueva de libertad condicional se basa en el uso mejorado de la administración de Biden de un proceso de solicitud móvil: una aplicación llamada CBP One, para solicitar citas y solicitar asilo.

El bloqueo de esta regla obliga a detener a inmigrantes aunque sean beneficiados por los beneficios migratorios de la libertad condicional.

Sigue leyendo:

– Juez en Florida complica situación de inmigrantes en la frontera tras fin del Título 42

– Gobierno de Biden apelará la decisión de un juez que impide liberar a inmigrantes procesados en la frontera

– Un juez federal de Florida bloqueó temporalmente la política de libertad condicional para inmigrantes de Biden