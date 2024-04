Horóscopo de hoy para Cáncer del 13 abril de 2024

En este momento estás muy sensible y la tensión en el ambiente podría afectar tu estado de ánimo si no tomas ciertas precauciones. Procura equilibrar tus momentos de actividad con períodos de descanso. No permitas que nadie te imponga creencias castigadoras o apocalípticas.

Horóscopo de amor para Cáncer Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada. Horóscopo de dinero para Cáncer Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva. Horóscopo de sexo paraCáncer No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.