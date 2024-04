Manelyk Gonzalez puso a temblar las redes con un mini vestido de escote profundo

Manelyk González se sigue abriendo camino en el mundo del entretenimiento gracias a su papel como panelista en el reality “La Casa de los Famosos 4”, y a la par de mantiene creciendo en redes sociales, donde sus millones de seguidores siguen cada paso que da gracias a las publicaciones que realiza.

Una de sus más recientes hazañas en Instagram la convirtió en el blanco de piropos de miles de usuarios gracias al despampanante look que portó. Pero, ¿cuál fue la ocasión? Una sesión de fotos para la revista ‘Soy Latino’ en la que la ex participante de “Acapulco Shore” usó sus mejores poses y presumió sus atributos.

El modelito en cuestión estuvo compuesto por un mini vestido tipo blazer con estampado en colores rosa, café y dorado. La elegante pieza resaltó la figura de la famosa gracias al cinturón ancho que se abrazó a su abdomen, así como su pronunciado escote y hombros descubiertos.

Para complementar el look, Manelyk González utilizó unos aretes en forma de cadena con tamaño oversized. El maquillaje y peinado se mantuvieron bajo un estilo glamoroso y en colores neutrales para brindarle todo el protagonismo al vestido.

“Me gusta lo difícil. Me atrae lo que se me resiste, que me digan NO es un impulso para luchar por ello. Si digo que lo voy a lograr, lo logro”, escribió la también conductora para acompañar el carrusel de imágenes que pronto atrajo la atención de sus fanáticos.

Como resultado de su post, Manelyk obtuvo miles de “me gusta” y comentarios en los que se hizo palpable el aprecio del público: “Te ves guapísima”, “Perfección = Manelyk”, “Mujer trabajadora y exitosa”, “La más”, “Eres impresionantemente bella”, “Espectacular” y “De México para el mundo”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

