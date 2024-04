Salvadoreña cuida la salud de los latinos con sus jugos

Uno de los primeros recuerdos de Jessica Martínez-Melgar es exprimir naranjas a los cuatro años con su prima y su abuela para hacer jugo de naranja para el desayuno en las mañanas.

“Cuando era más joven hacíamos jugo de naranjas y esa es una de las cosas que siempre recuerdo y le quitamos las pegatinas a las naranjas”, dijo Melgar.

Jugitos LA es el nombre del negocio de la joven latina que se dedica a vender jugos prensados en frío, shots de bienestar y refrescos de desintoxicación desde noviembre del 2020.

“Con Covid, creo que todos priorizaron su salud y como muchas personas fueron infectadas, también estaba haciendo entregas sin contacto”, dijo Melgar.

Jessica Martinez-Melgar lleva años con su negocio de jugos.

Desde entonces, Melgar dice que gracias a las personas que hablaron boca a boca de su negocio y las redes sociales poco a poco se fue aumentando su popularidad en su comunidad en el área de Koreatown.

Sus jugos más populares son la “Vampira” que lleva betabel, que le da un color magenta profundo, piña y fresa y “Pink Lady” que lleva sandía, piña y fresa.

Además de la popularidad de los jugos también hace bebidas desintoxicantes y la más popular lleva fruta picada como pepino, limón y jengibre dentro de agua alcalina.

Antes de lanzar Jugitos LA, Melgar visitaba con frecuencia mercados donde veía vendedores de arte y pensaba que le gustaría tener algo similar, pero ella realmente no sentía que el arte fuera uno de sus puntos fuertes.

Aunque siempre tenía en mente establecer su propio negocio, la joven dice que se le dificultó decidir qué tipo de negocio quería tener.

“Exprimir nunca fue algo que pensé en hacer, pero es genial porque no es algo que se ve mucho”, dijo Melgar.

Cuando empezó a trabajar para YUMMY.COM, una cadena de tiendas de comestibles, fue asignada a exprimir jugos, pero al principio no fue algo que quería hacer.

“Quería ser cajera, pero estaba destinada a exprimir”, dijo Melgar. “Mi parte favorita del día era cuando llegaba al trabajo y hacía jugos”.

Después de descubrir su pasión por exprimir, Melgar se dedicó a preparar jugos saludables para sus amigos y compañeros de otro trabajo que tenía en ese tiempo.

El mismo año en que decidió invertir más tiempo en su negocio, decidió tomar un descanso de sus estudios en la universidad por sus compromisos laborales.

Normalmente, Melgar se encarga de todas las operaciones. Corta la fruta y los vegetales, exprime los ingredientes para hacer el jugo, embotella, pone sus etiquetas en las botellas y finalmente realiza el servicio de entrega.

Pero en algunas ocasiones cuenta con el apoyo de su madre, Luz Melgar, que después de llegar del trabajo ayuda a su hija a etiquetar o picar la fruta.

“Estoy muy bendecida con mi mamá”, dijo Melgar. “Aunque haya tenido un día largo en el trabajo, siempre encuentra pequeñas cosas para ayudarme y simplemente quiere pasar el tiempo conmigo”.

Recientemente, Melgar tomó 6 meses de descanso en junio de 2023 hasta diciembre de 2023 donde no tomó órdenes para el negocio.

Una vista de los jugos de Jugitos LA.

Melgar dice que quiso enfocarse en poder obtener más dinero y trabajar de agente de silla de ruedas en el aeropuerto LAX pero trabajaba tantas horas que ni siquiera tenía tiempo para ella misma.

“Cuando trabajaba siempre pensaba que desearía estar haciendo jugos”, dijo Melgar. “Pero a veces hacía eventos y luego iba directamente a trabajar”.

En sus 4 años de experiencia con el negocio, Melgar ha asistido a varios eventos como vendedora y dice que a veces se puede sentir un poco raro ser la única latina.

“Me sentí incómoda, pero eso fue porque simplemente no estaba acostumbrada, pero me pregunto ¿por qué me siento así? merezco estar aquí tanto como todos los demás”, explicó Melgar.

En su bandera de negocio Melgar tiene una foto de la bandera salvadoreña que le ha ayudado crear conexiones con su comunidad.

Melgar mencionó que muchas personas le comentan que vieron la bandera y quisieron ir a apoyarla y muchos otros negocios salvadoreños como La Pupusa Urban Eatery le han dado bastante apoyo en las redes sociales.

Además del apoyo de su comunidad salvadoreña, Melgar también cuenta con el apoyo de otros vendedores con negocios similares como “Bonnie Got Juice” que a veces ayuda a Melgar cuando le hace falta botellas u otras cosas que necesita.

“Si eres alguien como yo que no conoce a nadie que tenga un negocio, siempre tienes que seguir aprendiendo”, dijo Melgar. “Vaya a YouTube o Tiktok y descubra todo y no tenga miedo de comunicarse con algunas personas que también saben cosas”.