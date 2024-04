Canelo Álvarez asegura que no le pondría una cláusula de rehidratación a Benavídez: “Perder-perder”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que no le pondría una cláusula de rehidratación a David Benavídez para aceptar la pelea porque sería una situación de perder-perder, ya que todos dirían que le ganó al Monstruo Mexicano por ese motivo.

En una entrevista con Fight Hub, Canelo Álvarez expresó que no quiere tener nada que ver con esa pelea con Benavídez y afirmó que él está en su derecho de elegir con quién subir al ring por todo lo que ha logrado en su carrera.

“¿Y luego qué pasará? Cuando yo le gane, va a decir que es porque yo le puse esa cláusula. Entonces, no quiero nada con esa pelea. Sería una situación de perder-perder, porque después de la pelea van a decir que fue por eso”, dijo.

David Benavídez ha estado pidiendo una oportunidad con Canelo Álvarez desde hace tres años. Foto: John Locher/AP.

“Yo puedo pelear con cualquier peleador, y me gano mi buen dinero. Y yo puedo hacer lo que yo quiera en este momento y me lo merezco, porque he hecho todo en mi carrera, y me merezco estar en esta posición. Así que voy a hacer lo que yo quiera”, agregó.

Una de las razones por la que Canelo Álvarez rechazó enfrentar a David Benavídez es porque solo le traería “25 libras más” para el día de la pelea, por eso el equipo del mexoamericano comentaron que están dispuestos a que le pongan una cláusula de rehidratación para que se dé el combate. Pero por lo expresado por el campeón indiscutido de 168 libras, esto tampoco sucederá.

Desde hace tres años Benavídez ha sido el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Tras nuevamente fracasar las negociaciones entre ambos, el tapatío comentó que se sintió irrespetado por el Monstruo Mexicano y aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea es que su promotor le ofrezca una bolsa de $150 o $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano. Por ello, Benavídez le pidió ayuda a Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita, para hacer este duelo realidad.

Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano y expondrá sus cinturones ante Jaime Munguía. Foto: John Locher/AP.

Ahora, Canelo Álvarez peleará con Jaime Munguía en un duelo donde por primera vez dos mexicanos disputarán los cuatro cinturones el 4 de mayo en Las Vegas, mientras que David Benavídez subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk en julio.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

