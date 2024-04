Michael J. Fox dice que antes era más difícil ser famoso: “No teníamos redes sociales ni nada de esa basura”

En 1998 Michael J. Fox dio a conocer públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, y para entonces ya contaba con una exitosa carrera en cine y televisión. Ahora declaró que los artistas que obtuvieron fama en los años 80 debían esforzarse y demostrar su talento para obtener una oportunidad, ya que no había medios como las redes sociales en las que cualquiera puede tener exposición.

En una entrevista para la revista People el actor de 62 años habló al respecto: “Hay una expresión a la que me referí cuando me dieron un Premio de la Academia honorífico. El día anterior estaban hablando de recibir este premio y ser famoso, y alguien me dijo: ‘Eres un famoso de los 80’s’. Pensé: ‘Wow, eso es genial’. Famoso de los 80’s. Cierto, éramos diferentes. Éramos más duros. No teníamos redes sociales, no teníamos nada de esa basura. Simplemente éramos famosos. Lo dejábamos a nuestros propios recursos. Y fue una época increíble”.

Para Michael, todo en esa época era más difícil, pero los resultados se reflejaban en las películas estrenadas. “Bueno, tenías que ser talentoso. Eso ayudaba. Solíamos rompernos el c***, nuestros músculos de actuación y mirar a otros actores, y sentarnos con otros actores y hablar sobre actuación.Y ahora tienes gente que simplemente dice: ‘¿Cuál es el suéter que llevas puesto?’ y ‘¿Cuál es ese paso de baile?’ Y eres la persona más famosa del mundo”.

El actor también habló de la reacción del público después de que informó acerca de su enfermedad: “La respuesta fue grandiosa, de mucho amor y apoyo. Fue una recompensa por todas las cosas que hice a través de los años. Me decían: ‘Haces mucha prensa’, pero yo dije: ‘La gente quiere saber lo que estoy haciendo’. No fue calculado. Sabía que eran mis amigos. Veían las películas que hacía, y ahí es cuando comenzaron los tiempos difíciles”.

El documental “Still”, sobre la vida de Michael J. Fox, ha obtenido muy buenas críticas; él no actúa desde hace varios años, pero recientemente comentó a Entertainment Tonight que estaría dispuesto a trabajar en una película o serie de televisión, siempre y cuando el personaje sea el adecuado: “Si alguien me ofrece un papel y lo hago y la paso bien, grandioso. Me dedicaría a actuar si surgiera un personaje en el que pudiera incluir mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolver eso”.

