Michael J. Fox dice que no recuerda haber salido con la cantante del grupo The Bangles

Foto: Terry Wyatt for The Michael J. Fox Foundation / Getty Images

Hace ya más de 30 años Michael J. Fox fue diagnosticado con mal de Parkinson, lo cual afectó su sistema nervioso central. Pero la enfermedad también tiene consecuencias en las funciones cognitivas, como la memoria a corto y largo plazo; ahora, el actor canadiense ha reconocido que esos síntomas le impiden recordar muchos detalles y hasta gente con la que se relacionó, tal es el caso de Susanna Hoffs, cantante del grupo de rock The Bangles.

En una reciente entrevista con The Sunday Times con motivo del documental “Still: A Michael J. Fox movie” el protagonista de cintas como “Back to the future” y “Casualties of war” comentó que su pérdida de memoria fue dándose gradualmente: “Cuando veo ese período es algo muy loco. Mira todas esas chicas con las que salí. A algunas de ellas ni siquiera las puedo recordar. Quiero decir, salí con Susanna Hoffs de The Bangles, y no puedo recordarlo. Pero es sólo un ejemplo. Cosas así sucedieron todo el tiempo”.

“Still” fue dirigido por Davis Guggenheim y presentado en el festival South by Southwest hace algunos meses, generando buenas críticas. La película se estrenará el 12 de mayo en Apple TV+ y es un complemento al contenido de los libros con los que Michael J. Fox ha narrado de manera optimista su vida con la enfermedad: “Always looking up”, “Lucky man” y “No time like the future”.

Sigue leyendo: