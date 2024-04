David Benavídez menciona la razón por la que los organismos no le quitan los títulos a Canelo Álvarez

David Benavídez, campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mencionó que la razón por la cual los organismos no le quitan los títulos a Saúl ‘Canelo’ Álvarez es porque ganan mucho dinero con él y quieren tenerlo contento.

En una entrevista para el podcast FreshAndFit, Benavídez aseguró que no ha recibido la oportunidad por el cinturón porque Canelo Álvarez es quien tiene el control sobre esas decisiones porque les genera buenas ganancias a los entes que rigen el boxeo y ellos solo obedecen.

“(A Canelo) no le quitan los títulos porque el porcentaje que se llevan los organismos con él es mucho mal**to dinero. Ese tres por ciento de los $40 millones de dólares del Canelo, imagínense cuánto dinero es. No quiero hablar mal de los organismos, pero esa es la fría realidad. Ellos ganan más dinero con él, y lo quieren tener contento”, dijo.

Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano. Foto: Jeffrey McWhorter/AP.

“Creo que ya le gané a los primeros cuatro clasificados, y aun así no me dan la pelea. Canelo es el hombre del dinero en este momento. En el boxeo cada cinturón implica que le tienes que pagar la cuota del tres por ciento al organismo. Si tomas el 3 por ciento de los $40 millones (de dólares) que gana el Canelo, eso es mucho dinero. No es lo mismo que el tres por ciento que ganan conmigo. Esa es la única razón por la que creo que él tiene el control, y la única razón por la que le hacen caso”, agregó.

Desde hace tres años Benavídez ha sido el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Tras nuevamente fracasar las negociaciones entre ambos, el tapatío comentó que se sintió irrespetado por el Monstruo Mexicano y aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea es que su promotor le ofrezca una bolsa de $150 o $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano. Por ello, Benavídez le pidió ayuda a Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita, para hacer este duelo realidad.

Jaime Munguía y Canelo Álvarez están listos para la pelea que pondrá en juego el campeonato indiscutido de 168 libras. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por los momentos, Canelo Álvarez peleará con Jaime Munguía en un duelo donde por primera vez dos mexicanos disputarán los cuatro cinturones el 4 de mayo en Las Vegas, mientras que David Benavídez subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk en julio.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

