Ronda Política: ¿Xavier Becerra para gobernador de California?

Como ya se veía venir, el secretario de salud y servicios humanos, Xavier Becerra podría competir para gobernador de California en el 2027. Esta semana, varios medios incluso internacionales revelaron que el nativo de Sacramento podría dejar su cargo en Washington después de la elección de noviembre y unirse a la repleta cartelera para suceder al gobernador Gavin Newsom en dos años.

La entrada a la contienda de Becerra, de 66 años, le pondría el ingrediente latino a la contienda en un estado como California, con casi 40% de la población latina.

Hasta este momento, van apuntados la vicegobernadora Eleni Kounalakis, el superintendente de educación, Tony Thurmond, la excontralora Betty Yee, y se presume que Rob Bonta, el fiscal está a punto también de lanzarse tras la gubernatura.

Becerra ha sido asambleísta, congresista, fiscal de California y el primer latino secretario de salud y recursos humanos; y mantiene una trayectoria lo suficiente buena como para poder ganar; es más, tiene una experiencia superior a todos los que ya anunciaron que quieren ser gobernador, aún sobre el propio fiscal de California.

Veremos si algún otro latino se anima y se avienta para ser gobernador de California. ¿Acaso podría ser el senador Alex Padilla, amigo cercano del gobernador Newsom? Padilla aún es joven, y si no comete errores, en unos años, podría ser un candidatazo. También se rumora que el exalcalde Antonio Villaraigosa, aliado de la alcaldesa Karen Bass, no deja de pensar que a lo mejor debía de lanzarse para gobernador del estado. No lo podemos descartar.

En política todo puede pasar.

Segundo informe de Bass

Este lunes 15 de abril, la alcaldesa Karen Bass rendirá su segundo informe sobre el estado que guarda la ciudad en la sala de Cabildo a partir de las 5:30 de la tarde, en donde se espera que revele su propuesta presupuestaria para el año fiscal que inicia el 1 de julio.

Aquí lo interesante será ver cuál es la propuesta de la alcaldesa para enfrentar la caída presupuestal en las arcas municipales por cerca de $400 millones, la cual se le atribuye a los aumentos salariales dados a la policía; y según el contralor Kenneth Mejía a los acuerdos hechos para cerrar las múltiples demandas que se entablan contra la ciudad de Los Ángeles. Hay que tomar en cuenta que partir de abril, los salarios para los trabajadores municipales, aumentaron a $20 por hora, lo cual agregó un billón de dólares al presupuesto para el 28.

La gran incógnita es cómo hará la alcaldesa para aminorar el impacto del déficit, y cuáles son las medidas que va a proponer para ahorrar en el gasto.

¿Un comité de ética independiente?

El presidente del Concejo de Los Ángeles, Paul Krekorian propuso esta semana una serie de medidas a un Comité Especializado para fortalecer la independencia de la Comisión Municipal de Ética, las cuales aumentan las sanciones por violaciones éticas, el tamaño de la comisión de cinco a siete miembros, busca darles un presupuesto anual mínimo, doblar las sanciones por violaciones al código de ética de la ciudad y prohibir a los funcionarios electos nombrar a los miembros de la Comisión de Ética.

Las reformas propuestas tendrían que ser aprobadas por el comité, el concejo y al final por los votantes.

La gran duda es si de aprobarse estos cambios, la Comisión Municipal de Ética realmente sería independiente, y estaría libre de los manoteos y caprichos políticos de los propios concejales y otros funcionarios electos. Ver para creer.