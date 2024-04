Temor y tensión entre vendedores en la zona de la estación de Metro: Westlake/MacArthur Park

A pesar de la larga distancia, María Rodas viaja todos los días desde Sun Valley hasta la estación de Metro Westlake/MacArthur Park (WLMP) para vender ropa.

“​​Estoy mala, entonces no puedo caminar”, dijo Rodas. “A veces me cuesta mucho venir a trabajar, pero me mantengo de lo que vendo”.

La vendedora ambulante dice que a pesar de sufrir de artritis, ansiedad y la presión alta, el viaje vale la pena porque además de poder ganar dinero la hace sentir productiva, pero teme que un cambio potencialmente afecte a los vendedores en el área.

Unos 32 puestos de vendedores ambulantes, de la Unión Popular de Vendedores, protestaron en la estación WLMP en contra de Metro por anunciar una nueva unión con la organización Community Power Collective (CPC) con la que se esperan cambios al sistema de ventas que hay actualmente en el área.

María Rodas, vendedora ambulante. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Pero cuando Rodas se juntó con otros vendedores para protestar dijo que le robaron una docena de pantalones.

“Deje solo aquí y no tape los pantalones”, explicó Rodas. “Aquí vienen a robar mucho”.

En una declaración de Metro, las autoridades dijeron que esperan crear un espacio comunitario activo y seguro, apoyar a los pequeños empresarios e invertir en el crecimiento y sostenibilidad de los pequeños negocios.

La organización CPC evaluará a los vendedores que no cuentan con un permiso y que están operando en la plaza; además, trabajará con la comunidad para asegurar que se tiene un mercado seguro, justo e inclusivo, dijo la agencia de Metró en un comunicado.

De acuerdo con Juan Rodríguez, organizador de la Unión Popular de Vendedores, su organización ha luchado por los vendedores ambulantes desde el 2015 y los vendedores están en huelga activa.

“Si ellos nos quieren sacar por medio de la fuerza, o con una carta…, de todos modos nos vamos a quedar”, dijo Rodríguez. “Y si eso sucede nos vamos a declarar en huelga de hambre. Ya lo tenemos anunciado”.

Olivia Camacho, vendedora ambulante. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Uno de los logros que tuvo la Unión Popular de Vendedores fue parar las multas de muchos vendedores en el área lo cual ganó el apoyo de muchas personas en el área.

“Con apoyo de los abogados del gremio Nacional de Abogados pudimos quitarles todas las multas”, dijo Rodríguez. “Había vendedores que tenían hasta 15 o 20 multas en sus manos”.

Agregó que actualmente el CPC quiere dialogar con la Unión Popular de Vendedores pero se siente molesto porque no quisieron hablar antes de que CPC iniciara su contrato con Metro.

La Unión Popular de Vendedores dijo en comunicado que ha construido un cordón sanitario y de seguridad para los ciudadanos de WLMP, ha sobrevivido grandes crisis (COVID-19 y la crisis de personas sin hogar) unidos y trabajando para el bienestar de la comunidad, es por eso que no están de acuerdo con las decisiones de las autoridades del Metro.

En el comunicado, las autoridades de Metro explicaron que se han reunido con los vendedores varias veces desde 2022, conduciendo entrevistas y respondiendo a las preocupaciones compartidas durante el proceso de encuestas de vendedores.

“No pueden venir a montarse sobre el trabajo de nosotros porque obviamente es una actitud inmoral”, dijo Rodríguez.

Olivia Camacho Chopin tiene alrededor de 15 años como vendedora ambulante y dice que gracias a la Unión de Vendedores Populares ha podido trabajar tranquilamente por los últimos 8 años.

Pero dice que hasta la fecha la organización CPC no los ha tomado en cuenta.

“Vinieron el 4 de abril con una carpa y con la policía”, dijo Chopin. “Nosotros nos sentimos intimidados y sentimos como si fuéramos unos delincuentes”.

Chopin explicó también que como ella, la mayoría de las vendedoras en el área son mujeres que son mayores de edad y temen de no poder encontrar trabajo en otro lugar si son desplazadas debido a los cambios que se vienen.

Carla De Paz, directora de Estrategia Organizacional en CPC, dice que actualmente hay mucho temor y tensión entre los vendedores ambulantes sobre los cambios qué podrían suceder.

Pero De Paz subraya que CPC quiere escuchar a las voces de la comunidad y poder llegar a un acuerdo donde todos puedan

“Nuestro objetivo con este proyecto es apoyar a los vendedores ambulantes para que puedan quedarse”, dijo De Paz. “Asegurar de que puedan ganarse la vida y abogar y trabajar con una agencia pública como Metro para tener un programa exitoso…”.

De Paz también mencionó que CPC no está ahí para desplazar a los vendedores, está ahí para crear un proceso transparente porque otros vendedores ambulantes en el área también tienen quejas del sistema actual.

CPC tuvo una junta el 9 de abril con los vendedores donde escucharon quejas, preocupaciones y esperan tener más juntas en las próximas semanas donde determinarán la elegibilidad de los vendedores, las reglas y la posibilidad de tener horarios y turnos que beneficie a la comunidad.

De Paz dijo que entiende que las personas que protestaron necesitan ser escuchadas ya que CPC también tiene sus protestas, pero agregó que están muy abiertos a escuchar a la gente y todos están invitados a asistir a las juntas para ser parte del proceso.

Se espera que para el mes de agosto CPC implemente el programa con Metro y para el resto de la primavera y el verano tendrán más juntas y construirán mejor el programa.