Ariadna Gutiérrez rompe el silencio tras su inesperada salida de “La Casa de los Famosos 4”

Tremenda sorpresa se llevó la reina de belleza Ariadna Gutiérrez al escuchar su nombre y coronarse como la duodécima eliminada del reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, sobre todo luego del triángulo amoroso que protagonizó junto a Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh.

Entre los aplausos y gritos del público, la finalista de Miss Universo salió de la casa más famosa de Estados Unidos para reunirse con la conductora Jimena Gállego, quien obtuvo de primera mano la reacción inicial de la joven y su sentir hacia sus compañeros de reality.

Al ser cuestionada sobre su opinión ante la decisión del público, Ariadna Gutiérrez se dijo: “Con un alivio muy grande en mi corazón”, admitió ante las cámaras de show. “Realmente no la estaba pasando bien en las últimas semanas en ‘La casa’, pero sobre todo la última semana, así que en este momento me siento tranquila, me siento muy aliviada, me siento feliz”.

Otro de los temas que no tardó en salir a relucir durante su charla con Jimena Gállego fue su opinión sobre el cantante Lupillo Rivera luego de haber sido uno de los famosos que se posicionó tras ella a pesar de haberse confesado “enamorado”.

“Por Lupillo siento un cariño muy grande, por eso duele tanto lo que está sucediendo (…) Duele tanto la traición, duele tanto las palabras que nos hemos dicho”, dijo con respecto a la actitud que el denominado ‘Toro del Corrido’ demostró durante las últimas semanas.

Bajo esta misma tesitura, Ariadna Gutiérrez lamentó que se haya suscitado un mal entendido por cuestiones del amor: “Lupillo sabe desde mucho tiempo atrás los sentimientos que tenía Romeh por mí y cuando Lupillo empieza a tener atenciones conmigo, detalles, él nunca le pide permiso a Romeh”, indicó.

Para finalizar dejó claro que se mantiene firme con su deseo de alejarse de la polémica que la rodeó durante su estancia en “LCDLF”. Por ello, decidió aclarar cuáles son sus sentimientos hacia Rodrigo Romeh.

“Tiene un corazón de oro, es una persona que se nota que ha sufrido mucho en su vida. Es un ser demasiado maravilloso y por eso al ver yo la injusticia que estaba pasando con Lupillo, yo decido no darle la espalda a él. Las intenciones de Romeh siempre han sido puras. Creo que ‘enamorarse’ es una palabra muy fuerte, pero sí siento mucho amor por él porque él siempre estuvo a mi lado, me mantuvo calmada, me daba los mejores consejos, siempre estuvo ahí recibiéndome. Cada vez que me caía, me levantaba”, inquirió.

