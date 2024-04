Biden enfurece contra Trump al supuestamente llamar “tontos y perdedores” a militares fallecidos

El presidente Joe Biden perdió la compostura al hablar sobre el servicio militar de los miembros de su familia y los comentarios despectivos del expresidente Donald Trump sobre los miembros del servicio.

De acuerdo al diario The Atlantic, Trump canceló una visita al cementerio estadounidense de Aisne-Marne, cerca de París, en 2018, culpó a la lluvia por la decisión de último minuto, diciendo que “el helicóptero no podía volar” y que el Servicio Secreto no lo llevaría allí, pero todo indicaría que fue en realidad una decisión personal.

Supuestamente Trump no creía que fuera importante honrar a los estadounidenses muertos en la guerra, incluso, trascendió que, en una conversación con altos funcionarios, dijo: “¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, haciendo referencia a los más de 1,800 marines que perdieron la vida en Belleau Wood, en la Primera Guerra Mundial, como “tontos” por haber sido asesinados.

A casi seis años de aquel momento, Biden recordó la escena, “Le pidieron (a Trump) que fuera a visitar las tumbas estadounidenses. Él dijo no. ‘Él que no lo haría todos eran ‘tontos’ y ‘perdedores’”… No me lo estoy inventando. El personal que estuvo con él lo reconoce”.

“Ese hombre no merece haber sido el comandante en jefe de mi hijo, mi tío”, haciendo referencia de Beau Biden y Ambrose Finnegan, quienes sirvieron en el ejército antes de que Trump asumiera el cargo.

Incluso, de acuerdo a ABC News, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, confirmó el año pasado que Trump hizo los comentarios en privado, sobre lo que The Atlantic informó por primera vez.

Biden calificó los comentarios de Trump de “ofensivos” durante un mitin de campaña en Scranton, Pensilvania, su ciudad natal de su infancia, mostrando un sentimiento de enojo hacia Trump, el presunto candidato republicano a la presidencia.

“Dijo que esos soldados que dieron sus vidas eran… ‘tontos’ y ‘perdedores'”, dijo Biden. “¿Quién diablos se cree?”

“Estos soldados son héroes, como todos los estadounidenses que sirvieron a esta nación”, dijo Biden entre fuertes aplausos.

Biden, que estaba en Pittsburgh para la segunda escala de una gira por tres ciudades de Pensilvania, dijo que recordó los comentarios de Trump sobre los miembros del servicio mientras visitaba un monumento a los caídos en Scranton.

Sin embargo, la campaña de Trump negó que Trump hubiera hecho los comentarios citados, “Joe Biden está repitiendo una vieja y trillada mentira sobre el presidente Trump para desviar el hecho de que es el comandante en jefe más débil de la historia”, dijo la secretaria de prensa nacional Karoline Leavitt.

“Cuando el presidente Trump regrese a la Casa Blanca, reconstruirá nuestro ejército y restaurará la paz, una vez más”, sentenció.

Belleau Wood es una batalla trascendental en la historia de Estados Unidos, y el Cuerpo de Marines venera el terreno en el que se libró. Estados Unidos y sus aliados detuvieron allí el avance alemán hacia París en la primavera de 1918.

