Crédito Tributario por Hijos 2024: cuál será el aumento si finalmente se aprueba

El pasado febrero, la Cámara de Representantes aprobó una extensión en el Crédito Tributario por Hijos (CTC), conocida como la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses; la cual se encargaría de aumentar el monto reembolsable para los contribuyentes durante los próximos años. Desafortunadamente el proyecto sigue parado en el Senado.

Sigue leyendo para conocer cuál será el aumento del Crédito Tributario por hijos 2024 si se aprueba la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses en la Cámara Alta y los montos que tendría para los próximo años.

El Crédito Tributario por Hijos ayuda pagar alimento, ropa y vivienda a niños. Crédito: Vitalii Vodolazskyi | Shutterstock

¿Cuál será el aumento en el Crédito Tributario por Hijos para 2024?

En la actualidad los padres y tutores contribuyentes pueden reclamar un crédito de $2,000 dólares por dependiente, con un máximo de $1,600 reembolsables por hijos. El proyecto de ley para el aumento en el Crédito Tributario por Hijos aumentaría el máximo reembolsable a $1,800 dólares por niño.

La Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses también establece aumentar de forma gradual el monto máximo reembolsable por dependiente para los años fiscales 2023, 2024 y 2025, hasta llegar a los $2,000 dólares. Con esto los máximos reembolsables serían de $1,800 dólares para 2023, $1,900 para 2024 y $2,000 para 2025. Para 2024 y 2025 la cobra se ajustaría de acuerdo a los índices de inflación.

¿Por qué no se ha aprobado el aumento en el Crédito Tributario por Hijos para 2024?

La Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses ya cuenta con la bandera verde de la Cámara Baja, pero aún no tiene la aprobación del Senado, razón por la que el proyecto no ha entrado en vigor. Lamentablemente para muchos padres contribuyentes, la votación de la ley en el Senado todavía no ha sido programada.

De acuerdo a información compartida por el New York Times, lo anterior se debe a que la Cámara Alta el Congreso ha rechazado algunos puntos del proyecto, incluida la “revisión retrospectiva” que permitiría a los contribuyentes usar los ingresos del año previo para aumentar el monto del Crédito Tributario por Hijos.

¿Cuándo se podría aprobar el aumento en el CTC 2024?

Ya que la votación por el proyecto no ha sido programada en la Cámara Alta, aún no se tiene una fecha tentativa para la aprobación de la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses; sin embargo, ya que la temporada de impuestos terminó el pasado 15 de abril muchos contribuyentes han empezado a preguntarse sobre qué pasará con sus respectivos créditos si la ley se llega a aprobar en los próximos meses.

Sigue leyendo:

– Cómo calificar para el Crédito Tributario Adicional por Hijos de $1,600 en 2024

– La Cámara vota para ampliar el crédito fiscal por hijos y reforzar las exenciones fiscales a negocios

– Créditos tributarios por hijos: qué puedes hacer si aún no recibes tu pago