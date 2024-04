Crédito Tributario por Hijo: estas son las personas que pueden solicitarlo

La temporada de impuestos 2024 en Estados Unidos está por terminar y si aún no has presentado tu declaración, tienes hasta el próximo lunes 15 de abril para hacerlo o pedir una extensión en la fecha límite. Si te encuentras ajustando los últimos detalles no olvides que además de informar tus ingresos al IRS, la declaración de impuestos también funciona para solicitar alguno de los créditos fiscales disponibles como el Crédito Tributario por Hijos (CTC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

El Crédito Tributario por Hijos (CTC) es uno de los más populares ya que está dirigido a las familias con dependientes menores de edad y en los últimos años ha sido de gran ayuda para los hogares de ingresos bajos a moderados. El IRS ofrece hasta $2,000 dólares por cada dependiente de entre 6 y 17 años. Si su AGI anual, o ingreso bruto ajustado anual, supera los $200,000 para individuos y $400,000 para parejas que declaran en conjunto; el IRS reducirá el crédito en $50 por cada $1,000 dólares.

¿Pero qué pasa si los ingresos del hogar son realmente bajos y no calificas para el CTC? En esos casos podrías revisar si eres elegible al Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC); aquí te compartimos los requisitos.

Cómo funciona el Crédito Tributario Adicional por Hijos

El Crédito Tributario Adicional por Hijos, o ACTC por sus siglas en inglés, es una implementación del IRS para extender ayuda a los más necesitados. Con el ACTC los padres de escasos recursos podrán solicitar un reembolso de $1,600 dólares de los $2,000 disponibles en el Crédito Tributario por Hijos.

En otras palabras, el Crédito Tributario Adicional por Hijo es una extensión del CTC para aquellas personas que no cumplen con el umbral mínimo de ingresos o que casi no registraron ingresos durante el año. De acuerdo a Turbotax, las familias interesadas en este crédito fiscal deben tener un ingreso mínimo de $2,500 dólares; el cual incluye salarios, pagos por incapacidad y retribuciones por trabajo propio. Aquellos ingresos no derivados del trabajo como pensiones, manutención infantil, seguridad social o subsidio al desempleo no son válidos.

¿Quién puede pedir el Crédito Tributario Adicional por Hijo si no califica para el CTC?

Si la familia no califica para el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y quiere solicitar el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC), deben cumplir con el ingreso mínimo y con los siguientes requisitos para ser elegibles:

Tener un hijo menor de 17 años al final del año fiscal, que cuente con un número válido de Seguro Social

El hijo no debe proporcionar más de la mitad de su propia manutención

El hijo debe haber vivido con usted durante más de la mitad del año fiscal

El hijo debe ser reclamado como dependiente en su declaración

Verificar el parentesco y residencia

Si cuentas con los requisitos para el ACTC, puedes presentar el Formulario 8812 en tu declaración de impuestos y si necesitas más información puedes visita el apartado de créditos tributarios para hijos en la página oficial del IRS dando clic aquí.

