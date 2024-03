¿Por qué el reembolso de impuestos que recibí es diferente al monto en mi declaración?

Por fin llega tu reembolso de impuestos, ya sea por cheque o por depósito directo, pero para tu sorpresa el monto es diferente al que tenías en tu declaración. Algunas veces los contribuyentes de Estados Unidos no están felices con el monto recibido de su reembolso de impuestos y el IRS explica la razón detrás de esas modificaciones.

Pero antes de revisarlas es importante destacar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte que muchos contribuyentes dependen de una cantidad específica de dinero en una fecha en particular; sin embargo, no siempre es posible conseguirla por lo que no se recomienda confiar en ese reembolso. Sigue leyendo para conocer las razones por las que puedes recibir un reembolso de impuestos con un monto diferente al de tu declaración.

El IRS puede hacer el reembolso de impuestos a través de cheque o de un depósito directo. Crédito: ungvar | Shutterstock

Razones por las que se puede recibir un monto del reembolso de impuestos diferente al de la declaración

Es importante tener en cuenta que a veces el IRS necesita recuperar parte del dinero de tu reembolso si debes impuestos federales y esta es una de las razones más comunes que explicarían por qué es posible que obtengas un reembolso inferior al esperado.

¿Pero es la única explicación? No. En otras ocasiones los contribuyentes deben pagar manutención infantil vencida, manutención del cónyuge, deudas federales no tributarias, impuestos estatales sobre la renta o deudas estatales de comprensión por desempleo.

¿Cómo saber si tengo una compensación?

Si crees que recibiste un reembolso de impuestos menor al que esperabas a causa de una compensación, se recomienda comunicarte con la agencia a la que te debe dinero. ¿Pero esto pasa por una deuda? No precisamente. El IRS explica que es posible que deba realizar cambios en tu declaración de impuestos y si este es el caso, no te preocupes porque el Servicio de Impuestos Internos te informará los cambios.

El IRS notificará a los contribuyentes los posibles cambios que se realizaron; es más, la herramienta ‘Where is my refund?’ te mostrará una compensación de reembolso y además reflejará un monto de reembolso diferente si el Servicio de Impuestos Internos hizo algunos cambios.

IRS informa los reembolsos promedio hasta el momento

Hasta el 15 de marzo de 2024 se han recibido 71,587,000 de declaraciones con un reembolso de impuestos promedio de $3,109 dólares, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el mismo periodo de marzo de 2023. El Servicio de Impuestos Internos le recuerda a los contribuyentes que aún no han presentado su declaración que la fecha límite para hacerlo es el 15 de abril.

