Un hombre de Ohio acusado de matar a su hija adolescente quiso culpar de la muerte a su hijastro con autismo

Un hombre de Ohio acusado de matar a tiros a su hija de 15 años supuestamente llamó al 911 y culpó del asesinato a su hijastro autista, pero la policía dice que la historia no cuadra.

Kenneth Paul Farler III, de 38 años, está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Montgomery por cargos de homicidio involuntario, violación de armas, violación de libertad condicional y poner en peligro a un niño, según muestran los registros del Tribunal Municipal de Dayton..

Farler le dijo a la policía que su hijastro accidentalmente apretó el gatillo.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el número 400 de Bowen Street, según informó Dayton Daily News. En una llamada al 911, Farler supuestamente le dijo al operador que su hijastro disparó accidentalmente el arma.

“Mi hijastro es autista, no tenía %&# idea de lo que estaba haciendo, fue un accidente”, señaló. “Ella es una niña”, agregó Farler al operador. “Acabo de escuchar un disparo y los escuché gritar”.

Sin embargo, la investigación revela que la víctima fue asesinada intencionalmente por Farler.

La víctima pidió que no le apuntara

El mayor de la policía de Dayton, Brian Johns, dijo al Dayton Daily News que después de más investigaciones, pruebas y entrevistas, se determinó que las afirmaciones hechas por Farler en la llamada inicial al 911 eran falsas.

“La joven fue asesinada a tiros por su padre dentro de la dirección de Bowen Street”, dijo Johns al medio. “Decir que fue una tragedia es quedarse corto”.

Johns dice que el incidente seguirá bajo investigación, pero con las pruebas reunidas hasta ahora, el tiroteo no parece ser de naturaleza accidental.

“Sí, todavía estamos revisando la evidencia, así que yo diría que no es un accidente. Incluso la víctima le estaba pidiendo que no le apuntara con la escopeta antes de su muerte. Eso no es un accidente”, dijo Johns.

Farler fue arrestado anteriormente en octubre de 2023 por apuntar con un láser a un helicóptero de la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio, informó la televisora local WHIO, citando documentos judiciales.

Johns dijo al Daily News que se le había prohibido portar un arma de fuego debido a una condena previa por tráfico de drogas. Se espera que comparezca ante el tribunal este 17 de abril.

