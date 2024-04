Vaquero Navarrete analiza Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía, pero no es capaz de dar un favorito

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete analizó el enfrentamiento entre los mexicanos Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía por el campeonato indiscutido de peso supermediano el 4 de mayo en Las Vegas, aunque no fue capaz de dar un favorito para llevarse la victoria.

En una entrevista con Izquierdazo, el Vaquero Navarrete explicó que tanto Munguía como Canelo Álvarez son peleadores disciplinados y con poder, pero cree que la experiencia podría ser determinante en el resultado del duelo.

“Yo creo que la experiencia siempre impone, pienso yo que ayuda un poco más experiencia que un poco más de fortaleza, eso es personal. Sin embargo, yo no sé qué plan traiga Canelo y mucho menos Munguía, sé que son disciplinados los dos, son ejemplos muy buenos de constancia, disciplina, de atención a este deporte y creo que va a terminar por definirse ya entrando el primer round de la pelea, porque sabremos al menos que están preparando cada quien”, declaró.

Canelo Álvarez defenderá nuevamente sus cinturones de peso supermediano ante Jaime Munguía. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Canelo ha peleado con muchos peleadores, ha peleado en divisiones muy arriba. Munguía va en ascenso en divisiones, creo que por ese lado esa parte puede pesarle a Munguía, esa experiencia. Canelo tan solo que ha peleado con Bivol, que es un peleador muy fuerte, por otro lado, Munguía noqueó a Ryder y Canelo no le pudo hacer, son miles de cosas que pueden influir y para decir a alguien (como favorito) no me siento ni siquiera capaz”, añadió.

De acuerdo con algunas de las predicciones de los expertos en el deporte, Canelo Álvarez es el favorito para llevarse la victoria por su experiencia, pero también coinciden en que Jaime Munguía le dará una dura pelea al tapatío. Aunque otros piensan que el nativo de Tijuana podría dar la sorpresa el 4 de mayo y noquear al campeón de cuatro divisiones de peso.

Fernando Beltrán, promotor del retador, aseguró que el enfrentamiento no cuenta con una cláusula de rehidratación, pero sí de revancha inmediata si gana el tijuanense. El tapatío anunció de manera oficial que Munguía, quien viene de una excelente actuación frente a John Ryder, sería su próximo rival tras haber retomado las negociaciones con la promotora Premier Boxing Champions (PBC).

Además, esta será la primera pelea entre mexicanos donde se disputan los cuatro cinturones. La última vez que el campeón indiscutido de las 168 libras peleó contra otro rival azteca fue en el 2017 cuando venció por decisión unánime en las tarjetas a Julio César Chávez Jr.

Jaime Munguía aseguró que está listo para enfrentar a Canelo Álvarez y arrebatarle sus cinturones. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al retirado John Ryder. El nativo de Tijuana cuenta con un récord de 43 victorias de las cuales 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· David Benavídez responde a “excusa” de Canelo Álvarez para aceptar la pelea con Jaime Munguía

· Timothy Bradley da su pronóstico sobre Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: “Le gana fácilmente”

· Sergio Mora predice ganador de Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: “No creo que llegue hasta el final”