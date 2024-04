Brian Cox critica el trabajo de Joaquin Phoenix en la película “Napoleon”: “Es una actuación terrible”

El actor escocés Brian Cox siempre ha sido muy directo en sus comentarios, y ahora criticó el trabajo de Joaquin Phoenix en el rol principal de la película “Napoleon”, dirigida por Ridley Scott, calificándolo como “una actuación terrible”.

El actor conocido por su papel de “Logan Roy” en la aclamada serie de televisión “Succession” dio a conocer lo anterior en una entrevista para Evening Standard: “Terrible. Una actuación verdaderamente terrible de Joaquin Phoenix. Es realmente espantosa. No sé lo que él estaba pensando. Creo que es totalmente culpa suya y no creo que Ridley Scott le ayudara. Yo habría interpretado (a Napoléon) mucho mejor que Joaquin Phoenix, te lo aseguro. Puedes decir que (la película) es un buen drama. No, son mentiras…Es una especie de actuación extravagante”.

Phoenix se ha caracterizado por adentrarse en sus interpretaciones hasta en su tiempo libre, pero Brian Cox también está en contra de “quedarse con el personaje” más allá del tiempo en el que duran las escenas: “Eso es una tontería. Somos transmisores. Eso es lo que somos como actores. Transmitimos energía. Tienes que hacer tu tarea. Ése es el placer: la información que obtienes porque…estás construyendo una imagen de quién era esta persona”. Hasta el momento Joaquin Phoenix no ha hecho ningún comentario sobre estas declaraciones.

Otro de los filmes que Cox criticó fue “Braveheart”, de 1995, protagonizado por Mel Gibson y en el que curiosamente él mismo trabajó: “(La película) es un montón de cosas sin sentido. Mel Gibson estuvo maravilloso, pero es un montón de mentiras. Él nunca embarazó a la princesa francesa. Es una tontería esa película”.

La película “Napoleon” nominó a tres premios Oscar; el año pasado Ridley Scott dio a conocer que dos semanas antes de iniciar el rodaje de esa cinta Joaquin Phoenix se sentía confundido en cuanto a la interpretación del personaje principal: “Dijo: ‘No sé qué hacer’. Y le dije: ‘¿Qué?’ Y repitió: ‘No sé qué hacer’. Y estuvimos durante 10 días, hablando y estudiando escena por escena”.

Sigue leyendo: